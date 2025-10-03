Un informe europeo revela la causa del gran apagón que colapsó España: una "cascada de sobrevoltaje"

El informe técnico que ha publicado este viernes la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) ha definido el apagón que registraron España y Portugal el pasado 28 de abril como un evento único en el mundo que se debió a una "cascada de sobrevoltaje".

El presidente de Entso-E, Damián Cortinas, ha explicado durante la presentación del mismo y al ser preguntado por la responsabilidad de las fuentes de generación verde, que el problema "no es que hubiera renovables", sino que nuestro sistema energético necesita "generación que tenga control de voltaje". Según ha apuntado Cortinas, la buena noticia es que se puede hacer "del mismo modo que en la generación clásica".

Del mismo modo, ha detallado que el voltaje es la tensión eléctrica que debe conservarse en ciertos límites y que la caída del voltaje producido por un desequilibrio entre oferta y demanda es una de las razones "clásicas" por las que se producen los apagones.

"Debe resolverse a nivel local, cerca de donde ha ocurrido. Necesitas tener capacidad de regularlo en el sistema. Es una tecnología muy vieja, no es nada nuevo. Tenemos que ver si el nivel de voltaje de control que requieren la mayoría de países es suficiente a día de hoy", ha agregado Cortinas, en unas declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

¿Qué ocurrió el día del apagón?

Lo que se sabe a ciencia cierta es que a las 12:33 horas del pasado 28 de abril España, Portugal y puntos del sur de Francia se quedaron a oscuras. Asimismo, según las investigaciones que han ido realizando las instituciones pertinentes, hemos podido saber que se produjo la desconexión de varias instalaciones renovables, un aumento brusco de la tensión, oscilaciones locales previas, cortes de las interconexiones con Marruecos y Francia, además, de limitaciones de mecanismos de defensa automática.

Cortinas ha apuntado que lo que ocurrió fue "un problema en el sur de España", aunque ha reconocido que no han encontrado nada que les haga pensar que "el tamaño de las interconexiones con Francia tenga ningún impacto".

El estudio que ha realizado Entso-E es un análisis técnico elaborado por un equipo de 45 expertos de operadores de sistemas de transmisión y autoridades reguladoras de toda Europa. Este equipo está copresidido por el director de operaciones APG, Klaus Kaschnitz, y su homólogo de MAVIR, Richard Balog. Del mismo modo, durante el primer trimestre de 2026, Entso-E volverá a publicar un informe que incluirá las causas y recomendaciones para evitar que vuelva a ocurrir algo parecido.

Con todo, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha expresado en un comunicado que el sistema energético europeo "se enfrenta a nuevos desafíos". Por tanto, ha afirmado que los europeos debemos aprender de esta experiencia y actuar "con decisión para evitar que se repitan este tipo de incidentes". "La Comisión Europea ya está trabajando en una revisión del marco de seguridad energética de la UE", agregó.