Por qué Shakira y Piqué se han visto las caras ante el juez: la cláusula que la cantante pide revisar del acuerdo de divorcio

Shakira ha aprovechado su residencia europea en Madrid para tener un cara a cara con su exmarido, el futbolista Gerard Piqué. La cita ha tenido lugar en los Juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde la cantante ha pedido revisar una de las cláusulas del acuerdo de divorcio que alcanzaron en diciembre de 2022.

En concreto, se trata de algunos puntos relacionados con la custodia compartida que ambos ejercen de sus hijos, Milan y Sasha. Según Shakira, los menores no deberían ser los únicos que viajan para poder ver a su padre. Cabe recordar que ellos viven habitualmente con su madre en Miami y tienen que cruzar el Atlántico para ver a su padre cuando les toca.

Que no sean los hijos los que viajen, sino el padre

Según un comunicado que ha enviado la propia agencia de prensa de la cantante colombiana, el objetivo no es que sus hijos vean reducido el tiempo que sus hijos pasan con su padre, sino que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido".

Por eso, la propuesta de Shakira es que, en los períodos vacacionales de poca duración, sea Piqué el que viaje a Miami para evitar que los niños realicen "viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste de horario que conllevan". En este sentido, los niños pueden mantener más tiempo "su rutina escolar, social y familiar" y un mejor bienestar emocional, físico y académico.

Piqué se escuda en la carga de trabajo que tiene

Este juicio se ha celebrado porque el lunes tuvieron un acto de conciliación, tal y como ha explicado la periodista Pilar Vidal en el programa Y ahora Sonsoles, pero al no llegar a un acuerdo, ha tenido que celebrarse un juicio: "Él dice que tiene mucho trabajo y no puede viajar, pero Shakira cree que es un deber de los adultos", ha comentado.

El primero en abandonar la Ciudad de la Justicia fue Piqué. Lo hizo con una amplia sonrisa, mientras que Shakira, que salió junto con su hermano Tonino, lo hizo con un gesto más sereno. Aun así, la cantante no dudó en pararse a saludar a un grupo de niños que la estaban esperando.