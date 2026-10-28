Accidente de tren

Qué ocurre con los billetes de AVE e Iryo tras el accidente de Urda: cancelaciones, cambios y devoluciones

Las compañías ferroviarias han habilitado la posibilidad de devolver el importe íntegro a los afectados. Desde Facua advierten que tanto Renfe como Iryo deben facilitar un transporte alternativo o devolver la totalidad del importe del billete.

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Gabriel Moreira

Madrid |

Varios pasajeros haciendo cola frente a Renfe para cancelar sus billetes
Varios pasajeros haciendo cola frente a Renfe para cancelar sus billetes | Getty

El accidente ferroviario en Urda ha provocado la interrupción de manera indefinida de la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Como consecuencia del accidente, todos los servicios de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía, incluidos los de AVE, Avlo, Iryo y Ouigo permanecerán suspendidos sin fecha prevista para su reanudación.

Por ello, las compañías ferroviarias han habilitado la posibilidad de cambiar o anular los billetes sin coste alguno para los pasajeros afectados. Esta mañana, un centenar de pasajeros hacían fila para reclamar en los mostradores de Renfe.

La operadora ha anunciado que permitirá realizar cambios y cancelaciones sin coste adicional en los billetes de todos los trenes afectados. Así lo ha expresado a través de sus canales oficiales, aunque aquellos pasajeros que hayan obtenido su billete a través de un intermediario no podrán verse beneficiados.

Cambios y cancelaciones en Renfe

Renfe ha habilitado la modificación o anulación gratuita de los trenes que se hayan visto afectados, a través de su formulario de indemnizaciones. La compañía ya ha informado de las cancelaciones a los pasajeros que tenían previsto viajar este miércoles 28 de octubre mediante correos electrónicos en los que también comunica las alternativas disponibles.

Según explican, a las 22:00 horas tendrá lugar el último servicio lanzadera desde Puertollano, con destino Madrid.

Cambios y cancelaciones en Iryo

Por su parte, Iryo también ha habilitado medidas extraordinarias para los pasajeros afectados. Según la información publicada por la compañía, los clientes pueden gestionar la devolución de sus billetes o solicitar cambios a través de su servicio de atención al cliente, en el teléfono 910 150 000.

Según detallan en un comunicado, todos los servicios del corredor hacia Andalucía han sido cancelados "sin previsión de restablecimiento de la circulación", por lo que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los viajeros que tuvieran un billete comprado para hoy o para los próximos días.

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