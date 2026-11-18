Un trabajo casi irreal, soñado para algunos, pero que ha hecho que en Vigo un trabajador demande a su empresa por causas psicológicas. El trabajador, de 48 años, era comercial del sector recreativo y tenía como tarea principal controlar las máquinas tragaperras de varias salas de la localidad viguesa.

Según el empleado, su empresa le mandaba jugar con estas máquinas para testarlas y formar a los empleados de las salas. Sin embargo, en 2022, pidió la baja por ansiedad causada por la exposición constante a estos dispositivos y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció una discapacidad por enfermedad común. Es decir, un probador de tragaperras diagnosticado con ludopatía.

Lo que el hombre quería es que su adicción se tratase como accidente laboral y, por ello, demandó a la empresa, al INSS y a la mutua. No obstante, la respuesta del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fue desestimar la denuncia, ya que la ludopatía no está en la lista de enfermedades profesionales y, también, porque para que una enfermedad cuente como accidente laboral hay que probar que el empleo fue la única causa de la baja y la Justicia no podía corroborar que su adicción empezase por culpa del trabajo.

La ludopatía no se considera "accidente de trabajo"

El empleado, además, defendía que se veía "obligado" a jugar para poder comprobar el estado de las tragaperras. Aunque, a ojos del Juzgado gallego, los mensajes de WhatsApp y los testimonios de otros empleados no bastan.

Esto último se debe a que el TSXG recoge que la ludopatía no es accidente de trabajo solo por manejar dinero, ya que en este caso se exige un nexo exclusivo con el trabajo y la ludopatía es una patología pero con factores ajenos al empleo, algo distinto es la incapacidad. De hecho, cuando alguien es ludópata no puede ni debe seguir jugando, por lo que se aplica esta incapacidad laboral.