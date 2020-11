Plan de vacunación del coronavirus en España y confinamiento: nuevas medidas en Madrid, datos y última hora de hoy

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos: "España baraja adquirir siete vacunas y ya tiene contratadas cinco"

Junto a Fernando Simón, ha comparecido en rueda de prensa María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos, para explicar los avances en la estrategia de vacunación que se prevé para inicios de 2021. Según Lamas, España ha adquirido ya cinco vacunas y espera adquirir siete. "Nuestra estrategia consiste en comprar anticipándose a la finalización de los ensayos clínicos para así después poder disponer de un portafolio amplio de vacunas en caso de que alguna no supere los procedimientos"

"El número total de dosis supera el de la población española y europea", ha asegurado Lamas, con el fin de que si no se vacuna también en países que no tienen capacidad de producción, no acabaremos con la pandemia. Lamas asegura que no se administará ninguna vacuna que no haya superado los controles de la Agencia Europea del Medicamento.