El párroco de la Iglesia de Urda que atendió a los familiares: "No hay palabras de consuelo; solo estar con ellos y acompañarles"

El párroco de la Iglesia de Urda, Josemi Fernández, se encontraba en Toledo capital en el momento en que se produjo el accidente entre el Iryo y el AVE. En ese momento, decidió volver inmediatamente para ayudar en lo que fuera necesario. Durante todo el día estuvo hablando con los familiares que se habían desplazado hasta la localidad para saber algo de sus seres queridos.

En Más de uno, con Rafa Latorre explica que en esos momentos "no hay palabras de consuelo, solo de cercanía y de estar a su lado, de acompañarles": "Y eso es lo que hice, estar a su lado, que sintiesen ese abrazo de amor de Dios porque no hay palabras para consolar en esos instantes".

Cuenta que algunos de los familiares a los que se acercaba a hablar le decían que rezase, que pidiese para que su hijo, su nuera, su familiar, estuviera vivo: "En esos momentos, aunque no seas muy creyente, todos miramos al cielo y pedimos esa necesidad tan imperiosa que estamos buscando".

Porque, "la esperanza es lo último que se pierde": "Es importante que los familiares encuentren a su familia, aunque sea fallecida, porque este duelo que hay que pasar es más rápido cuando te has podido despedir en ese último momento. El ser humano está inclinado a vivir en esa experiencia".

Foto: Onda Cero