Las palabras de Óscar Puente tras el accidente de Adamuz dejan en evidencia al ministro nueve meses después: "La probabilidad de otro accidente es bajísima"

Nueve meses después del accidente de Adamuz, el transporte ferroviario vuelve a sufrir los estragos de un grave accidente. Dos trenes han colisionado esta mañana en la localidad de Urda, dejando hasta el momento un total de 68 fallecidos, tal y como ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Lo que parecía quedar en un hecho aislado, vuelve a repetirse, pero esta vez con más fuerza. Y es que las consecuencias del fatídico choque en Toledo han superado ya el número de fallecidos en Adamuz.

Todo a pesar de las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, hace nueve meses llamando a la tranquilidad y asegurando que el transporte en España era seguro. Sus declaraciones tras el accidente en Andalucía regresan a la actualidad y ponen en evidencia la falsa seguridad del transporte en España.

Las palabras del ministro hace nueve meses

23 de enero de 2026. El ministro Óscar Puente ofrecía unas declaraciones ante los medios de comunicación cinco días después del trágico suceso en Adamuz. Preguntado por las garantías que ofrece el ministerio a los pasajeros de tren que viajaron en los días posteriores al accidente en Adamuz, Puente mostró toda su confianza en el sistema ferroviario español.

"La probabilidad de que se repita otro accidente con estas consecuencias es muy baja, bajísima", declaró el ministro en una rueda de prensa donde se detallaban las obras, revisiones e inspecciones realizadas en el tramo de vía de Adamuz desde su renovación.

Hoy, más de nueve meses después, sus palabras se vuelven en su contra después de otro accidente ferroviario de dimensiones incluso superiores en cuanto a daños materiales y humanos se refiere. El accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero en la línea Madrid-Sevilla, se saldó con 46 fallecidos, siendo este uno de los peores de la historia de la alta velocidad en Europa.

La "falsa seguridad" del tren en España

Lejos de reconocer las graves deficiencias de la red ferroviaria en España, el ministro de Transportes alardeó días después del suceso de Adamuz en el Senado de la seguridad del tren en España.

"El ferrocarril vive en España el mejor momento de sus historia", afirmó. Pero no quedó ahí. Puente mantuvo su discurso y declaró que el tren en España es el medio de transporte "de los más seguros del mundo". "Más allá de lo que piensen los obispos o quien sea, el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo".

Un accidente inexplicable

Ante este segundo choque, el ministro ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado la cronología de los hechos. "A las 8.30 el sistema de control LZB de la Estación de Urda cae, como consecuencia de un fallo de comunicación de los ordenadores", ha detallado, añadiendo que "en un tramo de 63 kilómetros, el sistema se queda sin el sistema LZB de seguridad. Eso produce la detención automática de los trenes que en ese momento circulaban en ese tramo".

Según el ministro, la decisión de retomar la circulación no habiéndose restablecido el sistema corresponde al centro de control, catalogando de "inexplicable" que un operario del centro de control haya dado orden al tren de Renfe de reanudar la marcha mientras el Iryo continuaba detenido en la vía".