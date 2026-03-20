Miles de personas se manifiestan en Huelva exigiendo "justicia ya" por Adamuz: "No merecemos un final así"

Miles de personas se han manifestado este viernes en Huelva para exigir "justicia ya" por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en una movilización marcada por la emoción y el recuerdo a las víctimas. Bajo el lema "verdad, justicia y respeto", los asistentes han reclamado respuestas dos meses después del siniestro, en el que murieron 46 personas y cerca de 200 resultaron heridas.

Según datos de la Policía Nacional, unas 5.500 personas han secundado la convocatoria impulsada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz. La protesta ha recorrido el centro de la capital onubense en una tarde lluviosa que no ha disuadido a los participantes, muchos de ellos familiares y allegados de los afectados.

La marcha ha partido poco después de las 18:00 desde la estación de tren de Huelva y ha avanzado por la Alameda Sundheim hasta concluir en la Plaza de las Monjas. Al frente de la comitiva, una pancarta con las palabras "verdad, justicia y respeto" sintetizaba las principales reivindicaciones del colectivo.

Ya en el punto final del recorrido, los asistentes han encendido decenas de velas blancas en señal de duelo, configurando una vigilia improvisada en memoria de las víctimas. El silencio y la lluvia han acompañado un acto cargado de simbolismo y recogimiento.

El presidente de la asociación, Mario Samper, ha tomado la palabra para leer un manifiesto en el que ha recordado a las 46 personas fallecidas el pasado 18 de enero, subrayando que "no terminaron su trayecto", así como a los heridos. Durante su intervención, ha puesto el acento en el impacto devastador que el accidente ha tenido en las familias.

"A todos nosotros nos cambió la vida en apenas unos segundos", ha afirmado Samper, quien ha evocado historias cotidianas truncadas por el descarrilamiento: personas que viajaban por motivos laborales, académicos o de ocio y cuyas vidas quedaron "destrozadas en un instante".

Tras la lectura de los nombres de los fallecidos, los asistentes han guardado un minuto de silencio. El acto ha servido no solo como homenaje, sino también como altavoz para las demandas de las víctimas, que insisten en la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

Una investigación sin interferencias

En el manifiesto, la asociación ha reclamado una investigación "limpia, imparcial y exhaustiva" que permita conocer las causas del accidente. A su juicio, solo así se podrán adoptar medidas que eviten que una tragedia similar vuelva a repetirse.

En este sentido, han señalado que lo ocurrido no puede considerarse "simplemente un accidente", apuntando a posibles responsabilidades derivadas de negligencias, errores humanos o falta de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria.

Junto a la exigencia de verdad, los manifestantes han reclamado justicia, tanto en el ámbito penal como político, y respeto hacia las víctimas, sus familias y la sociedad onubense en su conjunto.

El manifiesto ha concluido con una crítica a las condiciones del servicio ferroviario en la provincia y un llamamiento a la movilización ciudadana. "No merecemos un final así", han expresado, al tiempo que han instado a Huelva a "despertar" y defender infraestructuras seguras y dignas, reiterando su compromiso de mantener la presión hasta que se depuren responsabilidades.