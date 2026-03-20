La Fiscalía Europea investiga presunto fraude en el mantenimiento de Adamuz y Puente le quita importancia: "Absoluta normalidad"

La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por posible fraude en la gestión de los fondos europeos FEDER destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde el pasado 18 de enero se produjo el accidente de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas.

Según el comunicado de la EPPO, la investigación se refiere al "mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz". Además, se trata de una "confirmación excepcional" tras "el gran interés público" que ha suscitado el caso. Por el momento, añade la nota, "no se harán públicos más detalles".

La EPPO es el organismo encargado de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE. La noticia ha sido adelantada por El Mundo y confirmada por EFE. El objetivo de la investigación es averiguar si ha habido un delito de malversación de caudales públicos y defraudación de ayudas europeas en el uso de los fondos europeos. Medios como la cadena SER señalan que la cantidad investigada es de más de 100 millones de euros de fondos FEDER.

Un informe de la CIAF asegura que hubo una caída de tensión 22 horas antes del accidente

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que la decisión de abrir una investigación se ha producido después de un periodo de averiguación sobre si esos fondos se destinaron a esas obras o ha habido un uso fraudulento. En estos momentos, la investigación de las causas del accidente la lleva el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que tendrá que supervisar el cumplimiento de los derechos de las partes en esta investigación de la EPPO.

Esta misma semana también se ha hecho público un informe técnico por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que refuerza la hipótesis de la rotura de la vía como causa del descarrilamiento. Además, la empresa Hitachi, que es la encargada del sistema de señalización, asegura que hubo "una caída de tensión en el circuito de la vía" unas 22 horas antes de lo ocurrido.

Óscar Puente resta importancia a la investigación por parte de la EPPO

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado en un mensaje en X en el que ha restado importancia a la investigación alegando que se trata de un proceso dentro de la más absoluta "normalidad". Según sus palabras, es algo que "sucede así" siempre que hay fondos europeos involucrados.

Además, ha ironizado con que "por la razón que sea" hoy se trata como "una novedad importante", pero "no lo es". Fuentes del Ministerio, por otro lado, se han comprometido a ofrecer la "máxima colaboración" con la Fiscalía Europea y han defendido que la justificación de esos fondos concedidos a esa obra se han hecho "con absoluta normalidad" según se iba desarrollando.