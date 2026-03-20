La jueza que investiga el accidente de Adamuz detecta 42 metros de vía retirada sin permiso

La jueza de Montoro que investiga las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Cristina Pastor, ha encontrado 42 metros de vía que se habían retirado del lugar del siniestro sin su permiso.

En una providencia, la jueza ordena el precinto y custodia de los 42 metros de vía que se habían retirado del lugar del accidente ferroviario y del que no se había dado parte a la autoridad judicial, según han señalado fuentes cercanas a las investigación.

En las instalaciones de Adif en Hornachuelos (Córdoba) también se encuentran otros 36 metros de vía de la que el tribunal de Montoro ya tenía constancia.

Además, apercibe a Adif para que el material recogido, precintado y trasladado a la base de Hornachuelos, quede "bajo su custodia como depositario judicial con las responsabilidades legales procedentes para el caso de incumplimiento de sus deberes, encontrándose los efectos en todo momento a disposición judicial".

Esta providencia se dicta, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de la inspección ocular realizada por dicho órgano judicial el pasado martes sobre el tramo de Adamuz donde ocurrió el accidente ferroviario.

Se encontraron allí depositados los 36 metros de carril retirado correspondiente con las tareas de mantenimiento que Adif iba a realizar sobre las vías y de las que se informó a la Instrucción mediante un correo el pasado 2 de marzo de 2026.

Por ello, la instructora acordó "la retirada, precinto y traslado a la base de Hornachuelos de los 36 metros de vía, más 42 metros de vía también retirada y de la que no se informaba en el correo de fecha 2 de marzo de 2026".

También recuerda que no hay autorización para ninguna prueba sobre este material hasta que se designen peritos judiciales.