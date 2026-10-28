Mapa con el lugar exacto del grave accidente de trenes en Urda

El siniestro registrado en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla ha tenido lugar a la altura de la estación de Urda (Toledo). El choque por alcance ha sido considerablemente más violento de lo informado en las primeras estimaciones. Y es que en el último registro se ha hecho el balance de que en el tren AVE de Renfe viajaban 397 personas y el tren Iryo iba ocupado por 146 pasajeros y un bebé. El tren iba a una velocidad superior a los 100 km/h en un tramo de vía recto, una colisión que provocó el descarrilamiento de los coches traseros del Iryo y la precipitación de dos de sus vagones por un terraplén.

Las causas del impacto aún están por determinar, pero, por el momento, el análisis apunta a un fallo en el sistema de señalización automática LZB, una tecnología que detiene de forma autónoma cualquier convoy cuando detecta la presencia de otro tren en la misma vía. No obstante, fuentes en el centro de control de Atocha señalan un posible "error humano".

Como muestra el mapa del trazado publicado por Adif, el accidente por alcance se ha producido en la provincia de Toledo, concretamente en el punto kilométrico 118 a la altura del municipio de Urda, tras superar los términos de Mora, Orgaz y Los Yébenes en sentido hacia Ciudad Real.

Claves del accidente en Urda