Juan Soto Ivars, sobre el aborto: "El padre no tiene ni voz ni voto"

El aborto es un asunto que, desde hace unos días, está en boca de todos, debido a, por un lado, la propuesta del Ayuntamiento de Madrid con los votos de PP y Vox de que las mujeres que decidieran abortar recibieran información sobre el 'síndrome postaborto', por otro, la propuesta del Gobierno de blindarlo como derecho en la Constitución y, para terminar, la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de elaborar un registro de médicos objetores.

Las últimas informaciones al respecto son que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado en una entrevista en la cadena Ser, que el Consejo de Ministros iniciará el trámite para introducirlo en el artículo 43 de la Constitución. Así las cosas, el escritor Juan Soto Ivars en 'Por Fin', ha señalado que es "necesariamente un debate para alcanzar el consenso y la paz social", pero que "me parece que el padre, la otra parte, es alguien a quien no se le pide ni voz ni voto".

Lo que está abortándose no es ella, es otra cosa

Ivars, aunque ha aclarado que "no quiere decir con eso que yo esté a favor de que tenga que firmar un papel el señor y que haya que preguntarle", considera que es "un asunto espinoso" y "un tema en el que cuanto más pienso, más aristas le veo".

Para el escritor, la decisión "tiene que tomarla la mujer, en tanto que esto está pasando en su cuerpo", pero matiza: "lo que está abortándose no es ella, es otra cosa". En este contexto, ha indicado que, aunque es un debate necesario, "ni me parece que sea solo de autonomía de la mujer y me parece que el padre no se le pide ni voz ni voto".

El pleno de la Comunidad de Madrid debatió y aprobó, con los votos a favor de PP y Vox y de PSOE y Más Madrid en contra, la propuesta de que las mujeres que abortaran recibieran información sobre el 'síndrome postaborto'. Si bien, el alcalde José Luis Martínez Almeida reconoció días después que no es "una categoría científica reconocida" y que el Ayuntamiento no "obligará" a ninguna mujer a recibir la información.

Sumar ya propuso blindar el aborto en la Constitución el año pasado

Entre medias, el Gobierno anunció que va a proponer una reforma de la Constitución para incluirlo como derecho en el artículo 43 con el objetivo de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres". De esta manera, dejaría de regirse por las leyes ordinarias y pasaría a tener toda la protección jurídica de la que consta la Constitución.

El primer país en blindarlo en su Constitución fue Francia en 2024 y Sumar aprovechó para proponerlo en la Constitución, aunque en ese momento no contó con el apoyo de la parte socialista. Ahora la situación ha dado una vuelta de torna y es el PSOE quien ha lanzado esta propuesta y ambas fuerzas acercan posturas para llegar a un acuerdo.

Por su parte, Ayuso ha cargado contra Pedro Sánchez y le ha acusado de hablarle en "tono machito": "¿Quién se cree para hablar en nombre de todas las mujeres? ¿Se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa ligereza?" Asimismo, ha vuelto a rechazar la propuesta de un registro obligatorio por ley de objetores al aborto: "Nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias".