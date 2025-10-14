El Consejo de Ministros inicia el trámite para blindar el derecho al aborto en la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros iniciará este martes el trámite para blindar el derecho al aborto en la Constitución.

Así lo afirmó Sánchez: "el Consejo de Ministros iniciará este trámite "requiriendo el dictamen al Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno de España, para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución Española".

Además, Sánchez no ha descartado realizar un referéndum al respecto, pero ha recalcado, en una entrevista en la Cadena Ser, que su opción es iniciar la reforma constitucional desde el Ejecutivo para introducir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo de la carta magna que recoge el derecho a la protección de la salud.

PSOE y Sumar encarrilan posturas para un acuerdo

Por otro lado, Sumar y PSOE han encauzado durante esta mañana posturas para la redacción de la reforma constitucional con vistas a blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, después de las advertencias del socio minoritario de que no valían planteamientos insuficientes en relación al aborto.

A primera hora de este martes había divergencias entre los dos socios del Ejecutivo que se han conseguido enderezar durante las últimas conversaciones entre socios, con vistas a la confección de un proyecto de ley de cambio puntual de la Carta Magna para garantizar el aborto, tal y como relatan fuentes conocedoras de la negociación.

Previamente desde el socio minoritario del Ejecutivo alertaban que el PSOE barajaba una idea inicial de redacción que, a juicio de Sumar, era "limitante" e "insuficiente" al hacer menciones genéricas a garantizar el derecho del aborto como salud pública.

Sumar reivindicaba que se incluyera, como hizo mediante una proposición de ley propia en el Congreso, una sección cuarta del artículo 43, que estipulara el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que "sea libre, informada, plena y universal", explicitando que los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física.

En contraposición, afeaban que el PSOE barajase en principio una redacción alternativa, que menciona solo el reconocimiento del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, sin énfasis y a la libertad y universalidad, y que la ley garantizará a los poderes públicos a su prestación en condiciones de igualdad.