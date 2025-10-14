Ayuso acusa a Sánchez de hablarle en "tono machito" sobre el aborto: "He sufrido la pérdida de dos bebés"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a rechazar este martes la propuesta de registro obligatorio por ley de objetores al aborto, en un acto en el que inauguró la nueva Oficina de Empleo del Barrio de la Concepción. Durante su intervención, se dirigió directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuestionó su autoridad para dar lecciones sobre el tema:

¿Quién se cree para hablar en nombre de todas las mujeres? ¿Se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa ligereza?

Ayuso defendió su postura recordando que, según ella, el sistema que se aplica en Madrid garantiza "el respeto y el anonimato de los profesionales, amparado por la Constitución Española". Según la presidenta, "nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias", y aseguró que el Gobierno central está "dinamitando la Constitución, la ley de leyes".

En su intervención, la presidenta madrileña ofreció un amplio análisis sobre la situación del aborto en España, insistiendo en que, aunque es legal, debe ser seguro y “sobre todo poco frecuente”. Según Ayuso:

En un país donde se realizan más de 106.000 abortos al año, uno de cada cinco por cierto en Madrid, de mujeres que vienen de todas partes de España, especialmente de regiones gobernadas por la izquierda, por tanto, estos intentan engañar y sobre todo mi pregunta es: ¿queremos más? ¿nos parece poco? A mí me parece que es una cifra atroz y me parece que es un fracaso como sociedad

Libertad de decisión y respeto

Ayuso también subrayó que "no se puede obligar a nadie ni se puede señalar a nadie por querer abortar, pero tampoco por no querer hacerlo y no puede ser señalado ni por sus familias ni por sus condiciones económicas ni por nada, ni tampoco se puede obligar a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto".

"He sufrido la pérdida de dos bebés"

La presidenta cerró su discurso asegurando que su rechazo al registro de objetores tiene un trasfondo personal, porque ella misma ha sufrido la pérdida de dos bebés:

Sobre Sánchez y esto ya es personal, se lo digo porque hoy se ha dirigido a mí como la semana pasada en tono machito sobre el tema del aborto y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida, que he sufrido dos bebés, la pérdida de dos bebés, he sufrido dos veces por desgracia el drama del aborto, sé lo que es, ¿tengo que recibir lecciones del presidente del gobierno?

Asegura que Sánchez no puede hablar en nombre de todas las mujeres:

Quién se cree quien es el presidente del gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad, por tanto en España las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo

El Gobierno responde

El Gobierno ha reaccionado a estas palabras de Ayuso en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha contestado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "machito es decirle a las mujeres que se tienen que ir a abortar a otro sitio". García enmarca estas declaraciones en la voluntad de la líder madrileña de "desviar" la atención.