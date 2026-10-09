Investigan como asesinato machista la muerte de una mujer en Valverde de Júcar

La Guardia Civil investiga como posible asesinato machista la muerte de una mujer este jueves en Valverde de Júcar (Cuenca). Las autoridades, tras ser alertadas por el padre, descubrieron los cuerpos sin vida de ella y su pareja, ambos de nacionalidad rumana, en el interior de una vivienda con claros signos de violencia.

Además de los agentes de la Guardia Civil, hasta la vivienda se desplazó un médico para certificar el fallecimiento de estas dos personas y un equipo psicosocial de Cruz Roja.

Según las primeras pesquisas, la mujer, de 37 años, habría resultado fallecida tras el apuñalamiento con arma blanca por parte de su pareja, la cual se habría quitado la vida tras el asesinato. No obstante, las autoridades continúan investigando el caso con el objetivo de esclarecer los hechos.

La pareja, que ya había iniciado los trámites de separación, tenía dos hijas, de 6 y 14 años. Según fuentes cercanas a la investigación, las dos menores quedarán a cargo de los familiares de la mujer.

Sin denuncias previas

La mujer asesinada no se encontraba en el sistema Viogén y no constaban denuncias previas, según han informado fuentes próximas a la investigación. Tras estos hechos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha pronunciado en sus redes sociales. Según subrayan, se están "recabando datos del asesinato" por presunta violencia machista.

El futuro de las hijas

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha indicado que el Gobierno regional estudia que las dos hijas de la mujer asesinada este jueves en Valverde de Júcar (Cuenca) puedan quedarse con su familia directa, en este caso con sus abuelos.

En declaraciones a los medios este viernes en Toledo, García Torijano ha relatado que desde en el momento en que conocieron el asesinato de la mujer, de 37 años, supuestamente a manos de su pareja con la que estaba en trámites de separación, han estado acompañando a la familia y en especial a las dos menores.

Según ha explicado, la intención es que puedan quedarse con su familia, "que es lo que siempre se trabaja y se prioriza", aunque ha apuntado que si no es posible "está la administración".

Consternación en la localidad

Este viernes, alrededor de 200 personas se han congregado en la plaza principal de Valverde de Júcar para guardar un minuto de silencio en repulsa por el asesinato.

El alcalde del municipio, Eduardo Mena, ha mostrado en declaraciones a los medios su rechazo "absoluto" tanto por parte de la corporación municipal como de todos los vecinos ante "cualquier caso" de violencia machista.