La infracción que vigila especialmente la DGT esta semana y que está detrás del 32% de los accidentes mortales

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado una nueva campaña de vigilancia y control en las carreteras centrada en las distracciones al volante. Según los últimos datos, en los siniestros mortales la distracción es el factor más frecuente en el 32% de los casos, mientras que en los siniestros viales representa el 21%.

Por ello, hasta el 11 de octubre, los agentes de tráfico de la Guardia Civil, junto con los de las policías autonómicas y municipales que quieran sumarse, vigilarán que los conductores no cometan distracciones mientras conducen, tanto en vías interurbanas como en las urbanas.

El uso del móvil fue objeto de sanción en el 42,7% de los casos

La vigilancia no solo será a pie de carretera; también jugarán un papel destacado las cámaras instaladas en las carreteras, que permiten, entre otras cosas, identificar si el conductor hace uso del móvil o no, que fue la distracción más sancionable, según los resultados de la última campaña. Entre el 6 y el 12 de octubre de 2025, el 42,7% de las denuncias se impusieron debido al uso del teléfono móvil al volante.

Otras distracciones frecuentes son interactuar con los pasajeros, comer mientras se conduce o ajustar los sistemas del vehículo -la radio, cambiar una canción...-. Distraerse al volante tiene efectos negativos para el conductor, como un mayor tiempo de reacción, desviarse del destino o pasar por alto información relevante del entorno.

En la campaña participarán voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM), que colaboran desde 2007 con la DGT en las iniciativas de concienciación hacia los conductores. En esta ocasión, realizarán los controles en Almería, Ávila, Burgos, Cuenca, Granada, Islas Baleares, Gran Canaria, La Rioja, León, Ludo, Málaga, Murcia, Palencia, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Cómo pueden ayudar los nuevos sistemas de asistencia al conductor

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) pueden ser de gran ayuda. Gracias a un diseño más avanzado, pueden ayudar a evitar las distracciones. De hecho, el nuevo Reglamento General de Seguridad de la UE ha enumerado una serie de recomendaciones, por ejemplo, que bloqueen o impidan que el conductor pueda realizar acciones mientras conduce y que solo pueda hacer lo básico.

Y que, en lugar de usar la pantalla, esas acciones puedan realizarse mediante botones, para que el conductor no tenga que apartar la vista de la carretera.

Además, estos sistemas pueden ayudar de otras maneras, emitiendo un aviso cuando el conductor va a salirse del carril o se va a chocar, o interviniendo directamente, por ejemplo, mediante el frenado de emergencia. También hay sistemas que detectan el uso del móvil al volante o si desvía la mirada del frente.

Según una revisión neerlandesa, los ADAS mejoran la seguridad. Por ejemplo, la advertencia de colisión frontal ha servido para evitar un 13,2% de accidentes, el frenado de emergencia un 11,8% y los sistemas de supervisión del conductor que detectan la fatiga y la distracción, un 10%.