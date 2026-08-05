Las imágenes de la tradicional recepción de la Familia Real en Marivent: look veraniego de los reyes y Leonor y Sofía, muy atentas con su abuela

La Familia Real ha recibido la noche de este martes a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent de Palma en una nueva edición de su tradicional recepción de verano. El rey Felipe VI, la reina Letizia, la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía han salido a los jardines del palacio alrededor de las 21.00 horas.

Ahí, como es habitual, han saludado uno a uno a las alrededor de 600 personas, representantes de ámbitos como la política, la cultura o la empresa, que este año han sido invitadas a la recepción.

Look veraniego de la Familia Real: guayabera de Felipe VI, vestido midi de Letizia...

La tradicional recepción de la Familia Real en Marivent. | Efe/Ballesteros

El rey Felipe VI, por segundo año consecutivo, ha optado por lucir una guayabera, esta vez de color azul marino. La reina Letizia ha optado por un vestido midi blanco y a rayas, con la manga a tres cuartos.

La princesa Leonor ha llevado un conjunto de dos piezas, largo y de tonos naranjas y azules. Su hermana la infanta Sofía, un vestido largo de colores rosa y blanco y con un cinturón dorado.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, en la recepción de la Familia Real en Marivent. | Efe/Ballesteros

La reina Sofía también ha optado por un vestido de manga larga con un estampado de flores, acompañado de un bolso de lentejuelas pequeño.

Leonor y Sofía, atentas con la reina emérita en la recepción en Marivent. | Efe/Ballesteros

La recepción se ha celebrado por quinto año consecutivo en el Palacio de Marivent. Otros años esta cita había tenido lugar en el Palacio de la Almudaina, pero desde 2022 los Reyes decidieron trasladar el evento a la que es su residencia en Mallorca.

Felipe VI y la reina Sofía, de la mano en Marivent. | Efe/Ballesteros

Los invitados al Palacio de Marivent

Entre las figuras políticas ha destacado la asistencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha estado acompañada por la practica totalidad de sus consellers. Prohens, durante el besamanos, ha parado unos segundos a hablar con la reina emérita.

También han estado presentes la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y las secretarias de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y de Seguridad, Aina Calvo.

También han asistido los presidentes de los consells de Mallorca, Llorenç Galmés, Eivissa, Vicent Marí, y Formentera, Óscar Portas, así como miembros de buena parte de los partidos con representación en las instituciones del archipiélago.

Como es habitual, los representantes de MÉS per Mallorca han declinado la invitación de la Casa Real como una muestra de su oposición a la existencia de una institución "hereditaria" e "incompatible con los valores democráticos" que defienden.

Lejos del ámbito de la política, quien se ha llevado la mayoría de los focos ha sido el cantante mallorquín Jaume Anglada, quien se está recuperando del atropello que sufrió el pasado verano. Se ha detenido a saludar a todos los miembros de la Familia Real, especialmente a Felipe VI, con quien mantiene una relación personal de amistad.

También han sido invitados a la recepción la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales (CAEB), Carmen Planas; el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer; los chef Koldo Royo y Andreu Genestra, y el director del Atlàntida Mallorca Film Fest, Jaume Ripoll.

De las fuerzas y cuerpos de seguridad ha llamado la atención la presencia del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Luis Santafé, y de su sucesor al frente de la Jefatura Superior de Baleares, José Antonio Puebla, así como del jefe de la Guardia Civil en el archipiélago, Alejandro Hernández.

Del mundo de los tribunales, los principales representantes han sido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, y el fiscal superior de Baleares, Adrián Salazar.

Como es habitual, la Casa Real ha querido abarcar diversos sectores de la sociedad balear invitando a representantes de colegios oficiales, organizaciones empresariales y sindicales, confesiones religiosas o fundaciones y asociaciones, así como profesionales de diferentes ámbitos.