La historia detrás de Villán de Tordesillas, el pueblo más de derechas de toda España: "Es un pueblo falangista y debería seguir siéndolo"

Villán de Tordesillas ha vuelto a acaparar muchos titulares después de las elecciones de Castilla y León. Este pueblo de 122 habitantes ubicado en la provincia de Valladolid ha mostrado históricamente la tendencia hacia un voto de las fuerzas consideradas de derechas.

La última cita electoral ha vuelto a poner de manifiesto esa tendencia, al mismo tiempo que se ha alejado del tablero nacional, en el que PSOE y PP se reparten los votos. En este pueblo, Vox se ha alzado con la victoria con 47 votos, más de la mitad del total (52,8%), seguido del PP (28 votos, el 31,46%).

Los vecinos, orgullosos del voto en el pueblo: "De Falange de toda la vida"

Lo llamativo es que la tercera y cuarta fuerza, respectivamente, son Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise, y la Falange Española de las Jons. Las dos formaciones cosecharon 4 votos cada una, el 4,49% del total de votos.

Así, entre Vox, PP y Falange suman casi el 90% de los votos en un pueblo en el que los vecinos declaran abiertamente su intención de voto. En palabras a laSexta, los ciudadanos se muestran orgullosos de ser un "pueblo falangista". "De Falange de toda la vida", afirma otra vecina, mientras que otro ciudadano sostiene que en el municipio tienen "esa cultura" y les parece "perfecto".

El alcalde José (PP) y su hijo, votante de Vox: "Cuando son municipales, se vota a la persona"

José Vidal Adalia es el alcalde de Villán de Tordesillas y ha hablado de la situación del municipio junto a su hijo Juan en Espejo Público. José es edil del Partido Popular y su hijo afirma votar a Vox en las autonómicas: "Cuando son municipales, se vota a la persona y, cuando son autonómicas o generales, se vota totalmente a la derecha".

Los dos dicen no estar sorprendidos por la presencia de Falange en 2026, ya que no los consideran de "extrema derecha" al haber compartido política con algún concejal ya en 2011. Lo que sí comparten es una crítica hacia el PP en el ámbito general y autonómico, como afirma Juan: "Cuando el PP era de derechas, en Villán se votaba al PP".

La tendencia de voto en España: "La gente que vota al PP va desapareciendo"

José apuesta como "solución" un acuerdo inmediato entre PP y Vox para los gobiernos de las comunidades autonómicas, mientras que su hijo avisa de que los resultados en su pueblo "se pueden extrapolar a España en unos años": "La gente que vota al PP va a ir desapareciendo y la gente de menos de 18 años que entre a votar no ve la tele, solo las redes sociales".

Pero los votantes de derechos son los únicos que pueblan Villán de Tordesillas. También existen personas que votan al PSOE y a Izquierda Unida, cada uno de los partidos con dos votos en las pasadas elecciones de Castilla y León. "Seré la única que soy de izquierdas, soy de Pedro", asegura la vecina.