La Guardia Civil recupera en Sevilla una bula papal del siglo XVI vinculada a la batalla de Lepanto

La Guardia Civil ha recuperado en El Viso del Alcor (Sevilla), una bula papal original del siglo XVI vinculada a la batalla de Lepanto que llevaba décadas perdida y cuya existencia formaba parte de la memoria histórica de la localidad.

Según ha informado el Instituto Armado, el documento fue otorgado durante el pontificado de Pío V a la parroquia de Santa María del Alcor y está vinculado a Fernando Arias de Saavedra, VII señor de El Viso y IV Conde de Castellar, y a la participación de este y de un grupo de hombres de la localidad en la batalla de Lepanto de 1571.

De esta manera, la existencia de esta bula se había transmitido durante generaciones por el municipio, pero hacía décadas que se había perdido su rastro. Ante la falta de información sobre su paradero llegó a poner en duda su existencia y su alcance histórico.

Dos años de investigación

Para recuperar la bula, la Guardia Civil inició en octubre de 2024 una investigación para esclarecer qué había ocurrido con ella, tratar de localizarla y comprobar su autenticidad. Durante la investigación, los agentes comenzaron a reconstruir la historia del documento y a buscar indicios que permitieran determinar dónde podía encontrarse.

Así, se localizaron referencias a la bula en diferentes publicaciones, entre ellas un artículo publicado en el año 2000 y otro aparecido en mayo de 2025 en una revista de una asociación cultural de la localidad, que incluían una representación gráfica del documento.

A partir de estos indicios, las primeras pesquisas apuntaron a que un vecino de El Viso del Alcor podría encontrarse en posesión de la pieza. Tras tomar manifestación a esta persona, el pasado 2 de septiembre, este vecino entregó voluntariamente a los agentes un pergamino doblado que conservaba en su vivienda.

Según manifestó, conocía el valor histórico de la bula y decidió llevársela a su domicilio con la intención de protegerla y preservarla, sin ánimo de obtener ningún beneficio económico.

Una pieza de gran valor histórico

Una vez recuperado, el documento fue depositado temporalmente en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla de la Junta de Andalucía, donde fue sometido a un estudio técnico. El análisis acabo determinando que el pergamino presentaba características materiales, paleográficas y gráficas compatibles con un documento pontificio original de la segunda mitad del siglo XVI.

Para completar la investigación, la Guardia Civil obtuvo además una copia del asiento registral original de la bula conservado en el Archivo Apostólico Vaticano. La comparación de esta documentación con el documento recuperado permitió confirmar su autenticidad y acreditar que se trata de la bula cuya pista se había perdido hacía décadas.

La bula ha formado parte durante años de la tradición cultural de la localidad, donde su historia ha sido recordada en jornadas y recreaciones históricas que incluso han representado la llegada de los hombres de Lepanto y la entrega del documento.