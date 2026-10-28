García-Page califica en Onda Cero de "incomprensible" el accidente de Urda por las condiciones de visibilidad

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de "incomprensible" a primera vista el accidente ferroviario de Urda, al considerar que se produjo en una zona llana, con buena visibilidad y condiciones meteorológicas favorables. Durante una entrevista con Más de uno desde el puesto de mando avanzado de Los Yébenes, ha apuntado a un posible fallo de comunicación con el AVE, aunque ha insistido en que se trata únicamente de una hipótesis.

"La visibilidad es buena, las condiciones de clima lo son también. Es una llanura", ha señalado García-Page al describir el lugar del siniestro. A continuación, ha explicado que, según la información que le habían trasladado, el tren que permanecía detenido había recibido una orden de detención, antes de plantear que el problema podría haberse producido en la comunicación con el AVE que colisionó con él.

"Supongo que por un fallo del sistema y donde ha debido producirse. [...] El error es en la comunicación con el AVE, que es el que ha colisionado", ha afirmado, antes de reconocer que, a primera vista, lo ocurrido «parece incomprensible».

No obstante, el presidente autonómico ha evitado presentar esa posibilidad como una conclusión. En la entrevista, ya había advertido de que no disponía de información que pudiera ofrecer como fehaciente y que no le correspondía determinar las causas del accidente. La investigación deberá esclarecer qué sucedió.

La prioridad, localizar a posibles víctimas

García-Page ha situado el análisis de las causas en un segundo plano mientras continúan las labores de emergencia. Según ha explicado, los equipos trabajaban en la retirada de los restos de los trenes, con maquinaria pesada y grúas, para acceder a las zonas más afectadas.

El presidente ha advertido de que se esperaban más víctimas mortales, ya que las primeras observaciones de las cámaras y de los bomberos apuntaban a la presencia de personas bajo los vagones. En el momento de la entrevista, los datos que citó eran de 26 fallecidos en el AVE y seis en el tren Iryo, cifras provisionales que podían aumentar a medida que avanzaran los trabajos y evolucionara el estado de los heridos graves.

"Lo verdaderamente importante es intentar ya extraer los fallecidos y ojalá pudiéramos encontrar también alguna víctima, pero todavía con vida", ha manifestado.

García-Page destaca la coordinación entre administraciones

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido la respuesta de los servicios de emergencia y la coordinación entre las distintas administraciones. Ha explicado que se habían movilizado recursos sanitarios y de Protección Civil, con la colaboración de otras comunidades autónomas, entre ellas Madrid y Andalucía.

También ha detallado que se habían activado protocolos de contingencia en hospitales de Toledo, Alcázar de San Juan, Ciudad Real y Puertollano, con la liberación de quirófanos y puestos de cuidados intensivos. La disponibilidad de sangre y de medios aéreos formaba parte, según ha indicado, de los recursos previstos para atender la emergencia.

"No ser más políticos a costa de ser peores personas"

García-Page ha reclamado prudencia al comunicar la información sobre el accidente, especialmente por la incertidumbre que viven los familiares de los pasajeros. "Lo que peor llevaría yo como presidente de esta región [...] es perder de vista el factor humano y las familias que están esperando el dato de posibles fallecidos", ha dicho.

El dirigente autonómico ha resumido su llamamiento con una advertencia sobre la necesidad de anteponer la sensibilidad a cualquier disputa política o interés informativo: "No ser más políticos a costa de ser peores personas".

En el momento de la entrevista, la emergencia seguía en una fase crítica y tanto el balance de víctimas como la información sobre las posibles causas permanecían pendientes de actualización y de investigación.

32 fallecidos confirmados y previsión de que el balance aumente

Más allá de las hipótesis sobre las causas, García-Page ha advertido de que el número de víctimas mortales podía aumentar a medida que avanzaran las labores de rescate. En el momento de la entrevista, los datos que ofrecía eran de 26 fallecidos en el AVE y seis en el tren Iryo, que, según explicó, se encontraba parado.

"Sabemos que hay más fallecidos porque la propia observación de las cámaras y de los bomberos" apunta a que hay personas bajo los vagones, ha indicado. El presidente ha explicado que los equipos necesitaban levantar parte de los convoyes con grúas de gran tonelaje para poder acceder a las zonas afectadas.

El balance era todavía provisional y podía cambiar tanto por la localización de nuevas víctimas como por la evolución de las personas heridas de mayor gravedad. García-Page ha evitado dar una estimación concreta de cuántos fallecidos más podían encontrarse.

"Ellos tienen un pronóstico en ese sentido malo, obviamente, porque saben que debajo, por definición, echando cuentas, pues pueden aparecer más. No sabríamos decir cuántos", ha señalado.

El presidente ha explicado que los pasajeros habían sido evacuados y atendidos en función de su estado, y ha destacado el despliegue de los servicios sanitarios y de Protección Civil. Aun así, ha recalcado que la emergencia seguía en una fase crítica y que el objetivo inmediato era acceder a los restos de los trenes. "Lo verdaderamente importante es intentar ya extraer los fallecidos y ojalá pudiéramos encontrar también alguna víctima, pero todavía con vida", ha afirmado.

Contactos con Pedro Sánchez, el rey y otros presidentes autonómicos

García-Page ha explicado que había hablado a primera hora con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como con el rey Felipe VI y con varios presidentes autonómicos que habían puesto sus recursos a disposición de Castilla-La Mancha.

El presidente regional ha señalado que buena parte del equipo de La Moncloa ya se encontraba en la zona, aunque en el momento de la entrevista no sabía con exactitud a qué hora se desplazaría Sánchez hasta el lugar del accidente.

En su valoración, ha defendido la colaboración institucional durante la emergencia y ha asegurado que todas las administraciones habían estado presentes desde el primer momento. "Aquí no podemos decir que no ha habido coordinación entre las administraciones", ha afirmado.

García-Page ha recordado además otros accidentes ferroviarios graves que ha vivido durante su trayectoria, entre ellos la colisión de Chinchilla, ocurrida años atrás. Al comparar aquellas experiencias con la tragedia de Urda, ha insistido en que ahora la prioridad de las comunidades autónomas debe ser garantizar una respuesta eficaz ante la emergencia.