Los testimonios del accidente de Urda: "He salido volando como cuatro o cinco asientos. En nuestro vagón había muertos"

Los pasajeros del accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, relatan momentos de terror tras el choque entre los trenes. En declaraciones recogidas por Javier Escudero, periodista de Onda Cero desplazado hasta el lugar, conecto con Más de uno con Rafa Latorre para exponer a dos viajeros describieron la violencia del impacto, los daños sufridos por los vagones y los esfuerzos de los propios pasajeros para salir de los convoyes y ayudar a los heridos.

Uno de los testimonios más impactantes es el de un viajero que se dirigía desde Madrid hacia Sevilla. Según explicó, se encontraba en el pasillo cuando sintió el golpe y salió despedido varios asientos. Además, aseguró que elementos metálicos procedentes del exterior cayeron sobre personas que se encontraban dentro de su vagón.

"Lo que hemos sentido es un golpe muy, muy, muy fuerte. Yo iba en el pasillo y he salido volando cuatro o cinco asientos", relató.

"En nuestro vagón había muertos"

El pasajero describió la gravedad de lo ocurrido en el interior del tren y aseguró que había personas fallecidas en su vagón. Según su relato, un elemento de hierro de grandes dimensiones había caído sobre una persona situada unas filas por delante.

"Esto es muy grave. En nuestro vagón había muertos", afirmó durante la entrevista. El viajero explicó que el elemento metálico había quedado encima de una persona y describió una situación marcada por los gritos de dolor y el pánico entre los pasajeros.

El testimonio apunta también a la caída de piezas sobre los ocupantes del convoy durante el impacto. El periodista le preguntó si se trataba de elementos de la infraestructura ferroviaria que se habían desprendido y habían llegado a atravesar el tren. El pasajero confirmó esa descripción.

Ventanas rotas para poder salir del tren

Tras el choque, los pasajeros buscaron la manera de abandonar el convoy. El testigo explicó que rompieron ventanas y que, cuando consiguieron abrir una puerta, comenzaron a bajar a las vías para ponerse a salvo.

"Se han roto ventanas y al final se podía abrir una puerta y lo que hemos hecho es descender rápidamente desde las vías", relató.

Varios viajeros colaboraron en la evacuación y ayudaron a otras personas que no podían salir por sus propios medios. Según explicó el pasajero, había afectados con lesiones en las piernas y los ocupantes intentaron sacar del tren a todas las personas que pudieron.

La decisión de alejarse de las vías estuvo motivada por el temor a que pudiera producirse un nuevo choque. "Nos hemos salido rápidamente fuera de las vías. La decisión ha sido bajar al almendro que hay aquí para, por si acaso, viene otro tren y podría ser más grave", explicó.

El viajero también señaló que el tren llevaba unos diez minutos detenido antes del impacto. Según su versión, los pasajeros habían recibido información sobre una incidencia relacionada con la situación en la vía y, poco después, sintieron el golpe.

"Ha sido un golpetazo impresionante", resumió.

Una pasajera del vagón seis: "Las maletas por los aires"

Escudero también entrevistó a una pasajera llanada Marta que viajaba en el vagón seis del tren de Renfe. La mujer explicó que el impacto la hizo caer al pasillo y que vio cómo se rompía una puerta mientras las maletas salían despedidas.

"Un golpe fuerte. Me he caído al pasillo. He visto cómo la puerta se rompía, las maletas por los aires", relató.

La pasajera aseguró que, en cuanto pudieron salir, los viajeros comenzaron a ayudar a otras personas a abandonar el tren. Su relato describe una reacción colectiva en la que los propios afectados se apoyaron unos a otros después del choque.

"Esto es todos ayudando a todos", explicó.

La mujer indicó que tenía molestias en la pierna izquierda, especialmente en la rodilla y el tobillo, aunque aseguró que podía caminar. Tras la evacuación, esperaba junto a otros pasajeros a que se organizara su traslado en autobús.

Más efectivos de emergencia en la zona

Durante la conexión con el programa, Escudero informó de la llegada de más recursos de emergencia, entre ellos ambulancias y efectivos de Protección Civil. También señaló que la Guardia Civil había iniciado un dispositivo para organizar el traslado de los afectados, incluidos algunos heridos que podían ser trasladados a Madrid.

Los testimonios describen la violencia del impacto, los daños en el interior de los trenes y las dificultades que encontraron los pasajeros para ponerse a salvo y ayudar a otros viajeros. Sin embargo, estos relatos no permiten determinar por sí solos las causas del accidente, que deberán esclarecerse mediante la investigación correspondiente.