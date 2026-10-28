El actor Manuel Bandera, pasajero de uno de los trenes: "Esta experiencia se te queda dentro una barbaridad"

Continúa ampliándose la información respecto al accidente de tren sufrido en la línea Madrid-Andalucía, mismo recorrido que el de Adamuz. De momento, Castilla-La Mancha ha confirmado que son 30 los fallecidos, aunque Protección Civil adelanta que la cifra ascendería a 50.

Entre los pasajeros se encontraba el actor Manuel Bandera, que ha conversado con Rafa Latorre en Más de uno, donde ha ofrecido su experiencia y perspectiva de lo sucedido. Bandera ha explicado que se encontraba en el AVE, concretamente en el primer vagón, declarando que "por suerte, iba el último". Latorre le ha preguntado si estaba bien, y él ha contestado que está "completamente en shock": "Solo tengo una pequeña contusión en las costillas y nada más, por suerte".

"El tren, como a media hora de Madrid, se paró. Estuvo cinco o diez minutos parado y el maquinista nos dijo 'estamos parados por afluencia en la vía'. Dos minutos después arrancó y no pasaron ni diez minutos cuando pasó el accidente", explica. "O sea que pinta a que algo o alguien le dio luz verde. El golpe ha sido tan duro que el Iryo debía estar parado", añade.

Pinta a que algo o alguien le dio luz verde

El actor ha explicado que ha salido por la ventana y que están "esperando que nos trasladen a un pueblo cercano a un polideportivo", refiriéndose al polideportivo de Urda.

"Por suerte no tengo nada físico, pero joder, esta experiencia se te queda dentro... una barbaridad", declara.