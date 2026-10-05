El futbolista Álex Sola se encuentra a la espera de juicio tras chocarse con su coche, dejarlo abandonado y dar positivo en alcohol

El jugador de la UD Almería, Álex Sola, se encuentra a la espera de juicio rápido después de ser detenido por estrellar su coche contra otros que se encontraban aparcados. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo y el jugador ha dado positivo en las pruebas de alcoholemia.

Según han informado fuentes de la investigación a Europa Press, el extremo del Almería circulaba por la Avenida de Montserrat en un vehículo de alta gama cuando, alrededor de las 7:20 horas, impactó con otros coches hasta quedar emportado contra una furgoneta.

Varias personas grabaron lo ocurrido y difundieron el vídeo por redes sociales. En las imágenes se puede ver a Sola recogiendo unas pertenencias del coche y huyendo a la carrera en dirección a Calzada de Castro.

Si buen, fue detenido poco después por agentes de la Policía Local, que le realizaron los correspondientes test de alcohol y drogas. En el primero dio positivo, de hecho triplicaba la tasa permitida (0,76mg/l por los 0,25 mg/l) y, por ello, se le abrieron diligencias por un posible delito contra la seguridad vial. También se supo que iba acompañado por otras dos personas.

Como supera los 0,60 mg/l, que es la cifra por la que conducir bajo los efectos del alcohol se considera un delito penal, el jugador podría ser multado. El Código Penal también contempla otras sanciones como penas de prisión o trabajos de beneficios para la comunidad, además de la retirada del carnet de conducir.

Aridane protagonizó un suceso similar

En diciembre de 2025, otro jugador del Almería también fue detenido tras sufrir un accidente de tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol. Fue Aridane Hernández quien, presuntamente, también abandonó el lugar de los hechos para esconderse en su domicilio.

El suceso ocurrió también de madrugada, sobre las 3:30 horas en el barrio de la Vega de Acá, cuando se chocó contra tres coches. Tras esto, guardó el coche en el garaje, pero fue localizado gracias a varios testigos y las cámaras de la zona.