Fernando Simón: "En algunos sectores y grupos de población se ha bajado la guardia"

"EL VIRUS SIGUE AHÍ FUERA"

Fernando Simón ha insistido en que no se puede bajar la guardia debido a que el virus sigue circulando en nuestro país. Sobre si España se encuentra en una segunda ola, ha dicho que no hay motivos para pensarlo: "Será mientras no creamos que la transmisión está descontrolada".

- Datos del coronavirus en España: 855 contagios en las últimas 24 horas y 6 fallecidos en los últimos siete días