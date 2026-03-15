DESAPARICIÓN EXTREMADURA

La familia de Rosalía Cáceres, desaparecida hace seis años, pide que la UCO revise el caso tras resolver el de Francisca Cadenas

Rosalía Cáceres desapareció en Bohonal de Ibor (Cáceres) en 2020 y la familia acaba de hacer un "llamamiento desesperado" para que la investigación sea revisada por la UCO.

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EFE

Madrid |

Imagen de archivo del cartel denunciando la desaparición de Rosalía Cáceres en 2020
Imagen de archivo del cartel denunciando la desaparición de Rosalía Cáceres en 2020 | Europa Press

La familia de Rosalía Cáceres Gómez, de 75 años, desaparecida el 25 de mayo de 2020 en las inmediaciones de la localidad cacereña de Bohonal de Ibor, ha pedido que su caso sea revisado por personal especializado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para intentar abrir nuevas vías de investigación.

En un comunicado, los familiares han expresado su "inmensa alegría y satisfacción" por el esclarecimiento del caso de Francisca Cadenas, al considerar que supone "un descanso para su familia" y abre "un hilo de esperanza para el resto de familias de desaparecidos de larga duración".

"Dolor, desamparo y abandono" ante la falta de avances

No obstante, han manifestado también un "sentimiento encontrado de profundo dolor, desamparo y abandono" ante la falta de avances en la investigación de la desaparición de Rosalía Cáceres.

Según la familia, con el paso del tiempo no se han producido "movimientos, avances ni resultados" que alimenten la esperanza de esclarecer el caso, lo que, han afirmado, debilita sus expectativas de que pueda resolverse con los medios y equipos actuales.

"Sentimos además, que no todos los casos crean la misma alarma social, sin que exista un culpable o motivo aparente que lo justifique, haciendo que casos como el nuestro pase de puntillas, a pesar de nuestros esfuerzos por darle visibilidad, como si existieran casos de segunda categoría que no importaran a nadie", han subrayado.

Llamamiento desesperado

Por ello, han realizado un "llamamiento desesperado" para que la investigación sea revisada por un equipo especializado de la UCO, con el objetivo de analizar nuevas hipótesis y posibles líneas de trabajo distintas a las que se han seguido hasta ahora.

Los familiares consideran que un equipo especializado en casos complejos podría encontrar nuevos indicios que permitan impulsar el esclarecimiento de la desaparición.

También han apuntado que la resolución reciente en Extremadura de casos como los de Manuela Chavero y Francisca Cadenas podría permitir identificar similitudes o características que ayuden a avanzar en esta investigación.

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