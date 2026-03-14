El juez decreta prisión provisional para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

El Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los dos hermanos detenidos en Hornachos por la muerte de su vecina Francisca Cadenas, desaparecida en 2017.

Ambos han sido acusados de los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) .

Los dos hermanos han pasado este sábado a disposición judicial tras ser detenidos el pasado miércoles, cuando la Guardia Civil encontró huesos óseos debajo del patio de su vivienda, que al día siguiente fueron confirmados como pertenecientes a Francisca Cadenas.

Solo han contestado a las preguntas de sus abogados y la declaración ha durado en torno a una hora, tras lo que el juez ha decretado la prisión provisional para ambos, a pesar de que uno de ellos confesó este pasado viernes ser el autor del crimen, y exculpó a su hermano.

Además, el juez ha acordado el alzamiento del secreto de las actuaciones antes de comenzar con las declaraciones.

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