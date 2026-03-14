CRIMEN EN HORNACHOS

El juez decreta prisión provisional para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

La mujer desapareció en 2017 y nueve años después han sido hallados sus restos en el patio de la vivienda de los hermanos.

Todo lo que se sabe sobre el asesinato de Francisca Cadenas: los restos hallados en un patio con lavadoras y las sospechas sobre los vecinos

EFE

Madrid |

Vecinos congregados a las puertas del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra
Vecinos congregados a las puertas del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra | FE/ Jero Morales

El Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los dos hermanos detenidos en Hornachos por la muerte de su vecina Francisca Cadenas, desaparecida en 2017.

Ambos han sido acusados de los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) .

Los dos hermanos han pasado este sábado a disposición judicial tras ser detenidos el pasado miércoles, cuando la Guardia Civil encontró huesos óseos debajo del patio de su vivienda, que al día siguiente fueron confirmados como pertenecientes a Francisca Cadenas.

Solo han contestado a las preguntas de sus abogados y la declaración ha durado en torno a una hora, tras lo que el juez ha decretado la prisión provisional para ambos, a pesar de que uno de ellos confesó este pasado viernes ser el autor del crimen, y exculpó a su hermano.

Además, el juez ha acordado el alzamiento del secreto de las actuaciones antes de comenzar con las declaraciones.

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