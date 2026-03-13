CASO FRANCISCA CADENAS

El menor de los hermanos detenidos en Hornachos confiesa el asesinato de Francisca Cadenas

Julián, el menor de los hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, ha confesado ser el único autor del asesinato de la vecina de Hornachos, cuyos restos se hallaron casi nueve años después.

Todo lo que se sabe sobre el asesinato de Francisca Cadenas: los restos hallados en un patio con lavadoras y las sospechas sobre los vecinos

Los dos hermanos de Hornachos (Badajoz) investigados en relación con el crimen de Francisca Cadenas.
El hermano menor de los detenidos en Hornachos ha confesado ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017, y ha exculpado a su hermano, según informan fuentes de la investigación. La confesión se ha producido ante los agentes de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Zafra, donde permanecen detenidos después de que este pasado miércoles fueran encontrados restos óseos de Francisca Cadenas en el patio de su vivienda.

De momento, los dos hermanos siguen detenidos en el acuartelamiento de Zafra, a la espera de pasar este sábado a disposición judicial. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil continúan este viernes, por tercer día consecutivo, con el registro de la vivienda de los dos detenidos, ya sin la presencia de éstos.

A la salida del acuartelamiento de la Guardia Civil, uno de los abogados de los detenidos, José Duarte, no ha querido desvelar el contenido de la declaración y, ante la insistencia de los periodistas, solo ha confirmado que uno de los hermanos ha exculpado al otro. Según fuentes de la investigación, Juli, el hermano menor, se ha declarado autor de la muerte y ha exculpado a Lolo.

Francisca Cadenas y una desaparición que ha tardado nueve años en resolverse

La noche del 9 de mayo de 2017, Francisca Cadenas, vecina de Hornachos, salió a despedir a unos amigos a escasos metros de su casa. Fue lo último que se supo de Cadenas, que tenía 59 años y nunca volvió a casa. Según el relato de sus hijos, Francisca salió a las 23:15 horas de ese martes de su vivienda para entregarle a un amigo de la familia a su hija pequeña, de la que se había estado haciendo cargo durante la tarde.

Al dejarla, habría retomado el camino de regreso a su casa, una vuelta que no se produjo. La Policía Judicial de la Guardia Civil llevó el caso y desplegó todo tipo de medios habituales en este tipo de sucesos, aunque no hubo suerte en la búsqueda. Ya en 2024, el caso dio un giro y la UCO se hizo cargo de la investigación. Casi nueve años después, el hallazgo de sus restos ha supuesto la resolución definitiva del crimen.

Los restos óseos fueron encontrados este miércoles en la vivienda perteneciente a los dos hermanos que se encuentran detenidos y que durante mucho tiempo fueron principales sospechosos por parte de familiares y amigos, que no obstante no tenían prueba de ningún tipo para su acusación. Los dos ya fueron recibidos a gritos de "asesinos, asesinos" a su llegada a la vivienda con agentes para realizar una inspección en profundidad.

