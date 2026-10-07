Una explosión en una vivienda de Valdemoro deja tres perros muertos y daños materiales severos

Tres perros han muerto y otro ha resultado gravemente herido por intoxicación de humo tras una explosión registrada a primera hora de este miércoles en el primer piso de un bloque de viviendas en Valdemoro, que no ha causado ningún otro herido.

Según informa Emergencias Comunidad de Madrid 112, la explosión se ha registrado antes de las 8:30 horas en el primer piso de uno de los bloques que forman una urbanización cerrada en el número 24 de la avenida Reyes Católicos de Valdemoro.

Afectadas tres plantas del edificio

Se han visto afectadas la planta superior del inmueble donde se ha producido la explosión y la planta inferior.

Al lugar han acudido seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid que están ya controlando las llamas que se han producido tras la explosión.

En él ático del bloque afectado los bomberos han rescatado a cuatro perros, tres de ellos han fallecido, mientras que los servicios sanitarios han conseguido revertir la parada respiratoria del último.