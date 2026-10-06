La desconocida relación de amistad entre Mario Conde y Chiquito de la Calzada: "Cuando está deprimido se pone sus vídeos en YouTube"

La figura de 'Chiquito de la Calzada' ha sido una de las más representativas de la cultura española en los años 90. Bajo el nombre de Gregorio Sánchez Fernández, ha sido apreciado como uno de los mejores humoristas del país.

Comenzó su trayectoria dentro del mundo del flamenco como cantaor, pero rápidamente dio un vuelco cuando comenzó a aparecer en la televisión como humorista. Tal es la magnitud de su vida que Juan Zavala y Javier Morales, directores y guionistas, han decidido estrenar un documental sobre su vida.

Con el nombre de 'El Otro Chiquito', el documental recoge su vida y su trayectoria, así como el juicio que enfrentó a Chiquito de la Calzada con Lucas Grijander. Sin embargo, durante la grabación, y cuando parecía que se conocía todo acerca de 'Chiquito de la Calzada', se descubrió una relación de amistad tan extraña como impensable. Tal y como señalan ambos directores, chiquito era amigo íntimo de Mario Conde.

La relación entre Chiquito de la Calzada y Mario Conde

A pesar de tener vidas muy diferentes, Mario Conde y Chiquito de la Calzada forjaron una relación de amistad que perduró en el tiempo. Tanto es así que, a pesar de haber comenzado los rodajes, los creadores del documental decidieron ponerse en contacto con el abogado para preguntarle si quería participar. Y el resto, es historia.

Conde decidió aceptar la invitación para su entrevista y sus declaraciones dejaron con la boca abierta a todo el mundo. "Hicimos la entrevista partiendo de cero y todo lo que nos contó nos iba dejando alucinados. Ese grado de intimidad y de amistad que tenía con Chiquito de la Calzada, viniendo los dos estratos sociales absolutamente opuestos", explicaban Juan Zavala y Javier Morales.

De hecho, la admiración de Mario Conde sobre la figura de chiquito es tal que, a día de hoy, sigue recordando sus vídeos. "Sorprende mucho el grado de admiración que mantiene todavía Mario Conde hoy. Cuando está deprimido y solo en su casa se pone YouTube para ver a Chiquito de la Calzada contando sus chistes porque dice que fue uno de los hombres más importantes en su vida y de quien más aprendió".

La discreción en su relación

Sin duda, se trata de una relación que fue llevada con la mayor de las discreciones. Preguntado por ello, Conde explica que chiquito ya tenía una carrera propia y, por tanto, no quería que pareciera que él era famoso por ser "amigo de". Además, otro de los motivos detrás de este silencio era evitar que Conde pudiera contaminar de alguna manera su imagen.

Pero lejos de ello, ambos mantuvieron una relación personal y estrecha que se podía comprobar en pequeños detalles como los que cuenta durante el documental. Y es que el abogado llevaba las finanzas a él y a su mujer, y le ayudó a cumplir uno de sus sueños: comprarle una casa a su mujer en Málaga.

Asimismo, otra de las anécdotas graciosas que aparecen en el documental es el momento en el que Conde se quejó a la televisión por el bajo salario de su amigo. Su petición, tal y como explica surtió efecto por ser quien era Mario Conde.

El documental, que está disponible en Movistar +, además de recoger cosas peculiares, refleja intimidades y su dolor y sufrimiento entorno al juicio que marcó su vida.