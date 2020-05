Ha finalizado la III Conferencia Rectorial de Educación, la reunión entre las comunidades autónomas y la ministra Isabel Celaá, para ver cómo debe ser el final del curso y decidir sobre el calendario escolar.

Una de las conclusiones principales es que Ministerio y Comunidades han acordado la creación de un grupo de trabajo para abordar la organización escolar adaptada a la pandemia para el curso que viene

"La Conferencia Sectorial ha decidido aprobar la creación de un grupo de trabajo para abordar cualquier eventualidad, así como las contingencias que puedan suscitarse en el comienzo del curso 2020/21. Si todo va bien, no tendremos que ponerlas en marcha, pero si, por desgracia, seguimos conviviendo con la pandemia, tendremos que ponerlas en marcha", ha dicho Celaá.

El documento de orientaciones que consensuará el grupo de trabajo tendrá en cuenta tres posibles escenarios es base a la evolución de la pandemia: uno en el que la actividad educativa se lleva a cabo de manera presencial sin mantener la distancia interpersonal; otro en el que se debe mantener esa distancia para evitar contagios; y otro en el que impide el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento del curso por rebrotes de la enfermedad que obliguen a un nuevo confinamiento.

Para la fase 2 de la desescalada, el Ministerio también ha señalado que las comunidades pueden organizar actividades voluntarias de apoyo y de refuerzo, así como abrir los centros de Infantil destinados a alumnos de 0 a 6 años cuyos padres deban trabajar de forma presencial.

Este último punto ha sido rechazado por buena parte de las comunidades autónomas, entre ellas, País Vasco, Madrid y Aragón, al considerarlo un riesgo porque pondría en peligro la seguridad de todos.

Las comunidades autónomas no están obligadas a cumplir la normativa

No obstante, la ministra de Educación les ha trasladado que, como se trata de una normativa estatal, las comunidades no están obligadas a cumplirla. Además, las comunidades demandan un protocolo común, al igual que padres y profesores.

Asimismo, ha comunicado que ha habido un "respaldo mayoritario" a la decisión de dar prioridad en la fase 2 a los alumnos de finales de etapa, que cambien ciclo o se jueguen el título: los de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y 2º de FP, una vuelta que se hará "respetando las normas de seguridad dictadas por el Ministerio de Sanidad".

En este sentido, País Vasco ha anunciado que retrasa al 25 de mayo -y no al 18, como dijo en un principio- la vuelta a las aulas de manera presencial de estos alumnos para no "tensionar más" a la comunidad educativa y no trasladarle la "incertidumbre jurídica" que existe.

Y Cantabria ha anunciado que únicamente los alumnos de 2º de Bachillerato, los que opten a un título de FP y los de enseñanzas de régimen especial que tengan que presentarse a una prueba de acceso a enseñanzas superiores volverán de forma voluntaria a las aulas a partir del 8 de junio. La comunidad ha descartado así la vuelta a los centros educativos de los alumnos de infantil y de educación especial.

