Las cartas de Pokémon ya no sirven para jugar, o eso pasa al menos en Roma. Allí las mafias las han convertido en su nuevo objetivo. Nacieron en 1996 de la mano de Nintendo y ahora son un objeto de coleccionismo, hasta el punto de que algunas valen millones. Por ejemplo, una carta de Pikachu Ilustrator de 1998 llegó a alcanzar en una subasta los 16,49 millones de dólares.

En la ciudad italiana, los Carabinieri, la policía italiana, se han visto obligados a elevar el nivel de riesgo después de que unos atracadores asaltaran una tienda donde se intercambian estos objetos y se llevaran un botín valorado en más de 200.000 euros, tal y como ha contado el corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor, en Por fin.

La tienda es propiedad de un famoso bailarín

Recientemente, un grupo de tres encapuchados ha atracado a mano armada una tienda de la ciudad. Llegaron, sacaron dos pistolas, encañonaron a un empleado y mientras tanto rompían las vitrinas a golpes para llevarse una gran cantidad de cartas coleccionables. Los investigadores, ha apuntado Darío, creen que podría haber sido un "robo por encargo".

Cabe destacar que la tienda es propiedad del bailarín Andreas Müller, famoso en Roma por participar en el programa Grande Fratelli (el Gran Hermano de Italia). El impacto ha sido tan grande que el propio Müller ha contado que han tenido que poner una recogida de fondos a través de internet para paliar los daños, además de solicitar ayuda a otros coleccionistas, para que vigilen la entrada en el mercado de alguna de las cartas robadas.

Si bien, esto "no es un hecho aislado", según el periodista, porque las fuerzas del orden han puesto al mismo nivel el robo de cartas de Pokémon que los robos en joyerías, por ejemplo. Y es que se han producido más robos en los últimos tiempos en otros puntos de la ciudad y en otras del país.

Dos detenidos y un hombre condenado a prisión por otros robos similares

Por ejemplo, en Ladispoli, una localidad a las afueras de Roma, los ladrones se llevaron un botín valorado en 80.000. En la provincia de Pavía, por su parte, dos jóvenes han sido arrestados tras reventar con una masa el escaparate de una tienda y llevarse cartas por valor de 20.000 euros. En Milán, un coleccionista asegura que le han robado cartas valoradas en dos millones de euros.

El asunto ha llegado a tal nivel que en Latina, una ciudad al sur de Roma, un hombre ha sido condenado a nueve años de prisión tras disparar en las piernas a otro durante una disputa por una colección de cartas. Incluso en el ámbito escolar se han registrado casos; la policía ha interceptado un chat de alumnos en el que uno le ofrecía a otro un mazo de cartas como recompensa por darle una paliza a una profesora.

Los coleccionistas han optado por depositarlas en cajas fuertes en bancos

Este interés por las cartas de Pokémon se explica porque "todo sector en el que se pueda ganar o lavar dinero interesa a las mafias", ha explicado Darío, que pudo hablar con uno de los responsables de los Carabinieri. Las cartas tienen una peculiaridad, y es que son fáciles de transportar, lo que las convierte en un bien muy útil para blanquear dinero.

Ante esta situación, los coleccionistas han empezado a tomar medidas, viendo el nivel de peligrosidad que se está alcanzando. Según Darío, la mayoría ha optado por depositar las cartas en cajas de seguridad en los bancos, mientras que los negocios han empezado a contratar los servicios de empresas encargadas de certificar la autenticidad de las cartas y a reforzar la seguridad de los establecimientos.