Entre basura, excrementos y animales muertos: así retenía un hombre a su madre de 84 años en Bilbao

La Ertzaintza investiga un estremecedor caso de abandono y maltrato ocurrido en Bilbao, donde una mujer de 84 años fue rescatada tras haber permanecido encerrada en condiciones infrahumanas por su propio hijo. El hallazgo se produjo el pasado 14 de octubre en un caserío cercano al monte Pagasarri, después de que una vecina alertara a las autoridades al notar que la persiana de la habitación donde vivía la anciana no se movía desde hacía meses.

Cuando los agentes accedieron a la vivienda, se encontraron con una escena impactante. La mujer permanecía en una habitación cerrada con cuerdas desde el exterior, rodeada de basura, excrementos y los cuerpos en descomposición de varios gatos y pájaros. También había perros con heridas y signos de abandono, que fueron trasladados de inmediato a la perrera municipal. El olor era insoportable y el estado del lugar, completamente insalubre.

Estado de la víctima

La víctima presentaba un estado físico y mental gravemente deteriorado: desnutrición, úlceras por permanecer encamada durante un largo periodo y síntomas compatibles con demencia. Los servicios de emergencia la trasladaron urgentemente al hospital de Basurto, donde permanece ingresada y bajo observación médica. Su recuperación está siendo seguida de cerca por los servicios sociales, que ya han anunciado que la mujer será derivada a una residencia una vez reciba el alta hospitalaria.

Sospechoso y antecedentes

El principal sospechoso es su hijo, un hombre de 60 años identificado como I.A.A., con un largo historial de antecedentes policiales por delitos violentos, entre ellos intentos de homicidio. Según las primeras pesquisas, el hombre habría huido al ver llegar a la Policía y se encuentra actualmente en busca y captura. Podría enfrentarse a cargos por detención ilegal, abandono de un familiar y maltrato animal.

Vecinos del caserío han asegurado que el detenido era conocido en la zona por su carácter agresivo y que muchos vivían atemorizados por su comportamiento. "Era una persona conflictiva, todos sabíamos que algo no iba bien allí", relató una de las vecinas que dio la voz de alarma. Su aviso resultó crucial para que la Ertzaintza interviniera a tiempo.

Desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco han insistido en la importancia de la colaboración vecinal para detectar situaciones de maltrato o abandono.

Investigación en curso

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, la investigación trata de determinar cuánto tiempo llevaba la anciana recluida en esas condiciones y si existen antecedentes de negligencia previos. Las autoridades locales han recordado que ya existía un expediente abierto por parte de los servicios sociales ante la precaria situación de la familia.