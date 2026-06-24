El aviso de Carlos Rodríguez en Onda Cero sobre los vómitos de las mascotas en verano: "Luego no os quejéis..."

El veterinario Carlos Rodríguez ha hablado en Por fin sobre los vómitos que sufren los animales, especialmente en verano, y ha dado consejos sobre cómo prevenirlos y qué hacer en esos casos: "No os quejéis luego de que no os estamos advirtiendo de cosas que os van a pasar durante las vacaciones", ha indicado.

"El vómito es una reacción defensiva del organismo, una contracción violenta del abdomen, de todos los músculos para expulsar algo que ya estaba dentro", ha explicado en Onda Cero, al tiempo que ha señalado que si el animal vomita es porque "hay algo que le está irritando".

¿Qué puede provocar los vómitos?

En este sentido, Rodríguez ha avisado de que uno de los mayores peligros es el agua que traga el animal cuando entra en el mar. "La traga con sal, nada mejor para vomitar", ha ironizado. Otro hábito muy común, y que también puede provocar vómitos, es darle al perro o al gato los restos de una barbacoa.

El presentador de Como el perro y el gato también ha comentado que los vómitos pueden producirse por el calor, por lo que lo aconsejable es pasear a los animales en las horas más frías del día, porque "el vómito es un reflejo también del cansancio, de la deshidratación".

El mejor remedio para que el animal se recupere del todo es dejarle "24 horas sin comer", porque no va a pasar nada. Evidentemente, esto en los casos en los que el vómito sea leve, pero si el animal no para de vomitar, hay que acudir a urgencias.

No dar a los animales fármacos o manzanilla

Además, Carlos ha avisado de que no hay que hacer "experimentos", como darle una manzanilla al perro o el típico producto infantil para los niños que se vende en las farmacias. ¿Por qué? Porque el perro va a "ocultar" el síntoma y el hueso que puede habérsele quedado clavado le va a atravesar el intestino y puede acarrear graves consecuencias.

"Mucha gente se automedica con este fármaco antivómitos y lo que provoca es una ocultación del síntoma y de la causa real, que puede ser un cuerpo extraño que produce una paralización del cuerpo extraño, una perforación del intestino, peritonitis, y termina con la M de la muerte", ha explicado en Por fin.