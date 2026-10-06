Los altercados tras la manifestación por la vivienda en Barcelona dejan 13 detenidos y 30 agentes heridos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a trece personas, entre ellas una menor de edad, por "desórdenes públicos" en el marco de los disturbios generados tras la manifestación sobre vivienda y en los que el cuerpo cifra en 30 sus agentes heridos leves.

Tras desplazarse los disturbios del lunes por la noche a la plaza Catalunya, donde han acabado los activistas desde el cercano cruce paseo de Gràcia-Gran Via, "las acciones violentas se han mantenido activas hasta la medianoche", han indicado los Mossos d'Esquadra.

Los altercados han incluido 28 barricadas y hasta 22 incendios que los Bombers de Barcelona han sofocado escoltados por "un dispositivo de protección policial para garantizar una intervención segura en cada punto".

Los Mossos han acusado a los "grupos violentos de personas encapuchadas desplegados en la zona de Plaça Catalunya" de mantener "una actitud muy violenta contra la línea policial", incluyendo el lanzamiento de "extintores, palos de madera y de hierro, piedras, adoquines, cuchillos y botellas de vidrio con líquido".

"Se han realizado intervenciones policiales para que abandonaran la zona pero los violentos seguían cogiendo materiales de las obras cercanas a la zona de la Rambla, haciendo lanzamientos masivos de piedras contra los agentes", ha manifestado el cuerpo, que ha denunciado también la quema de material de obra en la calle Pelai y de bicicletas estacionadas en la vía pública.

Además, los Mossos d'Esquadra han asegurado que algunos de los encapuchados "que han provocado los incidentes violentos han utilizado el campamento de Plaça Catalunya para refugiarse y escapar de la acción policial".

De cualquier modo, el cuerpo, que afirma haber realizado "un uso selectivo de lanzaderas ante la contundencia de los ataques y para poder restablecer la situación", ha presentado un balance provisional al término de los disturbios de "trece personas detenidas por desórdenes públicos", todos varones mayores de edad a excepción de una chica menor. Asimismo, ha registrado 30 agentes heridos leves.