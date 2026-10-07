Alquila pisos turísticos durante unos días y los ofrece como vivienda habitual: 36 víctimas y 44.000 euros estafados

Un hombre ha sido detenido en la localidad vizcaína de Iurreta acusado de estafas relacionadas con el alquiler de viviendas en Bizkaia, Álava y Cantabria. Según la investigación, estas viviendas, por un lado, las reservaba en una plataforma de alquiler turístico y, por otro, las ofrecía en una diferente como vivienda de larga estancia.

Por el momento, la estafa ha afectado a 36 personas y se estima que el hombre ha defraudado unos 44.000 euros. Según las informaciones del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la investigación comenzó tras varias denuncias interpuestas en julio en las dependencias de la Ertzaintza en Bilbao.

Los agentes, tras cruzar los datos de todas las denuncias y de ambas plataformas, se dieron cuenta de la existencia de "elementos comunes y coincidencias sustanciales que encaminaban los hechos a que la autoría podría corresponder a la misma persona".

Así actuaba el estafador

El modus operandi del hombre era el siguiente: "El detenido reservaba una vivienda durante unos días destinada a alquiler turístico a través de una plataforma, identificándose con datos que no eran los de su identidad real". Después, publicaba la vivienda en otra plataforma, pero la ofertaba como alquiler de larga estancia.

Los días que la vivienda la alquilaba como vivienda vacacional, los aprovechaba para enseñársela a personas interesadas en alquilarla para largas estancias y formalizar contratos de alquiler, y les pedía una fianza inicial. Así, formalizaba varios contratos con personas diferentes por el mismo inmueble y en el mismo periodo.

De hecho, en algunas viviendas habría retirado elementos que permitieran identificar que se trataba de pisos destinados al alquiler turístico o temporal e, incluso, habría sustituido el bombín para poder entregarles juegos de llaves a las personas que firmaban los supuestos contratos de alquiler.

Pedía a los supuestos inquilinos toda la documentación y una fianza

Para otorgar la máxima veracidad posible a la estafa, el hombre pedía a las víctimas toda la documentación, como su vida laboral, nóminas, DNI... Y los formalizaba con datos inventados o de otras personas. Como cantidad a pagar como fianza, establecía un importe que variaba según el caso.

Por el momento, la investigación está abierta y no se descarta la implicación de terceras personas en los hechos ni la identificación de más víctimas. Además, el presunto estafador ya había sido detenido cuatro veces por la Ertzaintza por otros hechos.