Adif suspende desde este lunes los últimos trenes del día en la línea Madrid-Barcelona para realizar trabajos de mantenimiento

Adif ha pedido este lunes a Renfe, Iryo y Ouigo que suspenda los últimos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Barcelona para tener más tiempo para realizar trabajos de mantenimiento durante la noche. Estas suspensiones se pondrán en marcha ya desde este mismo lunes, 2 de febrero, y afectarán solo a la línea citada.

Y es que desde el trágico accidente de Adamuz hace ya dos semanas, se han sucedido las incidencias que están reportando los maquinistas en las vías de Adif siendo la línea Madrid-Barcelona una de las más afectadas.

Esto ha obligado a imponer distintas restricciones temporales de velocidad por seguridad que están provocando constantes retrasos, hasta el punto de que los últimos trenes de cada día llegan de madrugada, dentro del tramo horario en el que Adif realiza las labores de mantenimiento.

Una de estas labores es la verificación de las incidencias reportadas por los maquinistas durante el día, por lo que si no da tiempo a realizarla, las limitaciones de velocidad se mantienen durante el día siguiente volviendo a generar el mismo problema.

Trenes afectados

Renfe ha suprimido dos trenes AVE con salida de Madrid (20:27 y 21:07) y uno con salida desde Barcelona (21:05). La venta de billetes para estos horarios se mantiene bloqueada hasta nuevo aviso y los viajeros que ya tenían billetes para esos horarios están siendo reubicados.

Ouigo mantiene desde el pasado jueves suspendidos dos trenes: el que sale de Barcelona a las 06:25 y el que sale de Madrid a las 21:02. El primer tren que sale de la ciudad condal hacia la capital es a las 07:35, mientras que el último que hace el camino inverso desde Atocha es a las 20:10.

También Iryo mantiene cancelados desde la pasada semana los últimos servicios entre Madrid y Barcelona para garantizar los tiempos de rotación. Han suspendido cuatro trenes, de modo que el último servicio llega a Barcelona a las 22:21.