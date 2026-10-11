GUERRA RUSIA-UCRANIA

Trump anuncia un "alto el fuego energético" entre Rusia y Ucrania de carácter "inmediato"

En una publicación en redes sociales, el presidente de EEUU ha asegurado que el alto el fuego energético entraba en vigor de inmediato, pero no ha ofrecido más detalles. No ha habido tampoco confirmación inmediata por parte de Kiev ni de Moscú, de momento.

Trump carga contra Zelenski y asegura que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente"

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Fotografía de archivo de Donald Trump y Volodimir Zelenski
Fotografía de archivo de Donald Trump y Volodimir Zelenski | Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo un "alto el fuego para la energía" y con efecto inmediato en la guerra que libran Ucrania y Rusia por el que ambas partes renunciarían a atacar las instalaciones petroleras y eléctricas de la otra.

"Con efecto inmediato, hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania", ha afirmado Donald Trump en un mensaje publicado en redes sociales. "Las dos partes han accedido. ¡No lo rompáis!", ha remachado.

Este mismo domingo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había ofrecido dejar de atacar las refinerías de petróleo rusos, como pide Estados Unidos, a cambio de que Rusia cese los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

El mandatario ucraniano había sido muy criticado por Trump por los ataques contra las refinerías rusas, a los que atribuye el elevado precio de los combustibles a nivel mundial. Trump incluso había pedido un nuevo presidente para Ucrania.

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