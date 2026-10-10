Trump carga contra Zelenski y asegura que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente"

"Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente". Estas han sido las recientes declaraciones de Donald Trump contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, tras los bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas.

Así se ha expresado el mandatario estadounidense ante los medios de comunicación después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para mantener conversaciones con los enviados especiales de la Casa Blanca para Ucrania adelantara su regreso y horas después de que el propio Trump anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios.

"Le dijimos: 'Puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías', porque ese es un problema mundial que él está causando. Y quiere crear problemas para el mundo, problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del combustible diésel en todo el mundo", dijo al respecto.

Puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías

Según apunta, Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra de Ucrania, conflicto que consideró que "comenzó debido a la incompetencia". "Nunca debió haber empezado. No habrían perdido ya el 30% de su país".

En este punto, Trump sugiere "que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos y, por alguna razón, nunca lo hace". Reitera, por tanto, que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

Podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace

Por su parte, el líder ucraniano ya había criticado este viernes el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, algo que calificó como "injusto e impropio de un aliado". El acuerdo en cuestión permitirá a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacionales pese a las sanciones en vigor de Washington sobre el sector energético ruso que pesan sobre Moscú desde el arranque de la guerra en 2022.