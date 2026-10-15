Influencers marroquíes agradecen públicamente la visita de los Reyes de España al cementerio de Sidi Embarek (Ceuta) y afean a Mohamed VI la ausencia de condolencias

Varios influencers marroquíes agradecen a los monarcas españoles que hayan acudido al camposanto a rendir homenaje a los fallecidos en el mar, a la vez que critican que el Rey Mohamed VI ni siquiera haya mostrado sus condolencias a los familiares, que no haya decretado ni un solo día de luto por sus compatriotas muertos o que no haya ordenado investigar lo sucedido.

Uno de ellos -cuyo perfil en Tik Tok es Madara Live Review- afea que alguien como el Rey Mohamed VI “ni siquiera se haya molestado en ofrecer sus condolencias o convocar un periodo de duelo, y que tampoco haya encargado a nadie en la Corte Real que investigue la situación de las familias de quienes allí perecieron”. Y lamenta que -por el contrario- desde el gobierno y la Casa Real hayan mentido sobre la cifra de muertos asegurando que eran 12 y no 150.

“Mohamed VI ni siquiera se ha molestado en ofrecer sus condolencias o convocar un periodo de duelo”

Se trata de un vídeo en el que este influencer agradece a los Reyes de España que hayan honrado a las víctimas en el cementerio musulmán de Sidi Embarek. Un camposanto cuyas tumbas llaman la atención por su sencillez: muchas lápidas no tienen nombre porque los difuntos no han podido ser identificados, sino unos pequeños carteles con números escritos en pintura negra que corresponden al lugar y la fecha de recuperación del cuerpo.

Explica el influencer en este vídeo -con casi 270.000 visualizaciones en pocas horas- que este gesto de los monarcas españoles se ha producido en un escenario inesperado y que la imagen ha sido muy impactante. “El Rey de España, país cristiano y aconfesional que no guarda relación alguna con el islam (salvo, tal vez, por la época de Al-Ándalus), acudió al lugar donde fueron enterrados aquellos que perecieron durante el éxodo masivo del 30 de julio. Visitó el lugar donde descansan los que huyeron de Marrakech con destino a Ceuta y, allí, presentó sus respetos e inclinó la cabeza ante sus tumbas”.

“Viva España hasta la muerte”

Un gesto, el del rey Felipe VI y la reina Letizia, que ha sido alabado por otros creadores de contenidos marroquíes como Yeonoshii o Sr. Bo3o, que en este caso publica en su perfil una imagen del reciente viaje de los Reyes de España a Ceuta y escribe “Viva España hasta la muerte”.