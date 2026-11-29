La política exterior apenas ocupa espacio en los programas electorales de los principales partidos, pese a que España afronta un escenario internacional cada vez más complicado y convulso. Esa es la principal conclusión a la que ha llegado Eduardo Saldaña, que ha analizado los programas de los cuatro grandes partidos este 29N, y ha determinado que la inmigración concentra buena parte del debate, pero cuestiones como la guerra en Ucrania, China, Estados Unidos, Oriente Medio o el papel de España en el mundo aparecen de manera limitada.

PSOE y PP, muy parecidos en tema migratorio

El PSOE y el PP mantienen una clara orientación europeísta, aunque con algunas diferencias. Mientras los socialistas apuestan por mayor autonomía estratégica europea, la defensa de la industria y una relación transatlántica basada en la idea de que España debe ser "aliada y no vasalla", el PP se alinea más directamente con la Comisión Europea, defiende mayor inversión en defensa y considera a Israel un socio clave, mientras identifica a Irán como el principal factor desestabilizador de Oriente Medio. El PSOE advierte de que el aumento del gasto militar no puede hacerse a costa del Estado del bienestar.

La cuestión en la que menos diferencias se observan entre ambos partidos es en el tema migratorio. Ambos hablan de una migración ordenada y de combatir a las mafias. El Sáhara Occidental sí marca una distancia: mientras el PSOE no lo menciona, el PP apuesta por abordarlo en el marco de Naciones Unidas, una referencia que podría abrir la puerta a la propuesta marroquí de autonomía.

Los programas de Vox y Frente Amplio

Por su parte, Vox concentra su política exterior en Marruecos, Ceuta, Melilla e inmigración, apenas menciona asuntos como la OTAN, Ucrania, Rusia, Israel y EEUU, y llama la atención la brevedad de su programa electoral:

Frente Amplio: 50.000 palabras.

PSOE: 36.000 palabras.

PP: 24.000 palabras.

Vox: 7.000 palabras.

Frente Amplio presenta el programa más desarrollado en política exterior y combina europeísmo con una perspectiva más social, vinculada al cumplimiento de los derechos humanos. Defiende reducir la dependencia tecnológica, rebajar el gasto en defensa, romper el acuerdo de asociación con Israel y recuperar la propuesta de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara.