Los tres rescates del Gobierno a empresas que investigan la UCO y la UDEF por un valor de 641 millones de euros

La pasada semana volvió a estallar una nueva investigación por presuntos casos de corrupción en el entorno del PSOE con los rescates de tres empresas puestos en el punto de mira y en el que podrían estar implicados nombres importantes del partido como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

Así, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, investigan el rescate del Gobierno a tres empresas por valor de unos 641 millones de euros: Tubos Reunidos, Plus Ultra y Air Europa.

Todo nace del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2020 que permitió la creación del Fondo de Apoyo de Solvencia de Empresas Estratégicas para ayudar a sociedades que sufrían las consecuencias de la pandemia.

Este fondo sería dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), desde la que se concedieron importantes préstamos a estas empresas y que ahora, tras las investigaciones de la UCO y la UDEF, son investigados por presuntas irregularidades que presuntamente salpicarían a personas del entorno del PSOE.

Los 475 millones de Air Europa

El rescate de Air Europa fue al que más fondos destinó el Gobierno y se investiga en varias causas, una de ellas relacionada con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El Ejecutivo concedió dos préstamos a la aerolínea por valor de 475 millones de euros en los que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, apunta directamente a la intervención de José Luis Ábalos y Víctor de Aldama por la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio de Transportes en la que se hablaba de que el Gobierno estaría a favor del rescate y que tranquilizó a sus acreedores.

Según Luzón, a cambio de esto Aldama pagó a Ábalos y su familia la estancia en un chalet en Marbella por valor de 9.800 euros y cobró más de 12.000 euros mensuales de Globalia, matriz de Air Europa, durante un año.

Sobre este rescate, la UCO también ha elaborado informes sugiriendo la posible mediación de Begoña Gómez que podrían suponer un conflicto de intereses.

Plus Ultra y sus conexiones con Venezuela

Otra aerolínea que fue rescatada a través de estos fondos gestionados por la SEPI fue Plus Ultra, a la que en marzo de 2021 se le asignó una ayuda de 53 millones de euros. Este rescate ya estuvo muy señalado en su momento por la pequeña cuota de mercado que tenía en España antes de la pandemia y su vinculación con inversores extranjeros, especialmente venezolanos.

En los últimos días, la UDEF ha registrado la sede de la aerolínea y detenido al presidente, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli, acusados de un presunto blanqueo de capitales por haber desviado parte de esos fondos a pagar préstamos vinculados a una red criminal.

En el marco de esta investigación, la UCO podría haber encontrado mensajes que vincularían a José Luis Rodríguez Zapatero en la trama. Aunque el propio ex presidente del Gobierno ha negado cualquier tipo de implicación en la concesión de este rescate, se han conocido informaciones que apuntarían a que se reunió con Julio Martínez poco antes de su detención y que uno de los empresarios implicados sería cliente de una empresa vinculada a sus hijas.

El papel de Díez, Fernández y Alonso en el rescate de Tubos Reunidos

El rescate de Tubos Reunidos ha sido el menos mediático hasta la fecha. El Gobierno otorgó un préstamo de unos 113 millones de euros y se investiga la presunta implicación de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso en él.

Los agentes de la UCO señalan que estos tres individuos podrían haber cobrado entre 700.000 y 750.000 euros en comisiones por su mediación en hasta cinco operaciones vinculadas a decisiones o contratos públicos a través de una empresa llamada Mediaciones Martínez.