Los vínculos de Zapatero con Venezuela: su conexión con Maduro y su papel como observador y mediador

Aunque su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro es conocida desde hace años, por sus viajes a Caracas, su labor como mediador y su rol como observador electoral, es la primera vez que el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero aparece mencionado en un asunto empresarial vinculado a Venezuela, como es el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ahora investigada por la UDEF por presunto blanqueo de capitales.

La pregunta lleva tiempo sobre la mesa: ¿Medió Zapatero en la operación que permitió a Plus Ultra recibir 53 millones de euros de la SEPI en 2021? Pedro Sánchez respondió a esta cuestión: "Que a mí que me conste, no". Aun así, la oposición mantiene su sospecha.

El rescate siempre fue polémico. La aerolínea, en números rojos, contaba con apenas 350 trabajadores y operaba vuelos a solo tres destinos. Sus dimensiones y su peso marginal en el sector llevaron a cuestionar su viabilidad y a denunciar un supuesto interés oculto del Gobierno. En 2021, Moncloa negó tajantemente cualquier vínculo.

Cuatro años después, y tras los registros de la UDEF, el silencio del expresidente respecto a este tema continúa. Según una información de El Debate, Zapatero habría mantenido una reunión con un directivo de Plus Ultra poco antes de su detención, una fotografía que el Gobierno resta importancia. Sostienen que los delitos investigados no tienen nada que ver con el Gobierno y lamenta la existencia de investigaciones indiscretas que terminan filtrándose a los medios. En Moncloa creen que "hay mucha gente trabajando para la derecha".

Un historial de presencia en Venezuela

Las conexiones de Zapatero con Venezuela no son nuevas. Durante años, ha ejercido como una figura clave en los intentos de mediación internacional. Antes de las últimas elecciones celebradas en el país, se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, según confirmó el propio Ministerio de Comunicación venezolano. Acudió como observador internacional, un rol que ha desempeñado en repetidas ocasiones.

Ayuso ha sido una de las voces más críticas. "Zapatero tiene mucho que callar en Venezuela. Muchos negocios, muchos intereses, viajes de lujo, rescates de aerolíneas, maletas de madrugada en Barajas, asesoramientos millonarios. ¿Qué más habrá que no sabemos?", afirmó en una concentración en apoyo a la oposición venezolana. Para la presidenta madrileña, el expresidente socialista "ha apoyado públicamente la dictadura de Maduro" y ha guardado silencio ante "las atrocidades" del régimen.

Tras las elecciones venezolanas, Zapatero admitió que tuvo participación "en la tarea de facilitación" para que el líder opositor Edmundo González pudiera venir a España. Sin embargo, se negó a ofrecer más detalles "para no romper la confianza" que ha construido en los últimos años.

El expresidente aseguró que siente un "deber de lealtad" y que su conocimiento de la situación venezolana puede hacerle útil en el futuro. "El futuro puede determinar o requerir que facilite alguna tarea en la situación que tiene Venezuela", declaró.