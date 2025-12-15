El PP valora citar a Zapatero en el Senado por su reunión con el directivo de Plus Ultra "justo antes" de su detención

Hace unos días conocíamos la detención del directivo de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez. Este lunes han salido a la luz unas fotografías que demuestran una supuesta reunión entre el empresario y José Luis Rodríguez Zapatero, solo tres días antes de la intervención de la UDEF que terminó con Martínez en un calabozo.

Desde el Partido Popular sospechan que en el encuentro se produjo un "soplo" y por ello, piden al expresidente que se explique.

"Zapatero, siempre tan previsor, se reunió con el empresario del caso Plus Ultra, cliente de sus hijas, justo antes de que lo detuvieran. El investigado borró pruebas, y el guion parece escrito: reunión, limpieza y detención", ha asegurado el secretario general del PP, Miguel Tellado.

El 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha sugerido en su cuenta de la red X que la reunión que mantuvieron el expresidente del Gobierno y el empresario de Plus Ultra pudo ser para un "soplo" y también ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo explique.

Tellado se ha referido al asunto en su cuenta de X y lo acompaña de los titulares que publican hoy El Debate y El Confidencial. El primero de ellos desvela que "Zapatero se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía". La segunda noticia apunta que "los investigadores detectaron que el hombre de Zapatero borró mensajes y correos antes de su detención".

Poco después, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que la noticia que se ha publicado es "realmente alarmante" porque "involucra nada más y nada menos que a un expresidente del Gobierno como es Rodríguez Zapatero".

Gamarra ha indicado que Zapatero "tiene que dar explicaciones" de esa reunión y su contenido en caminos "sin cobertura". "La corrupción ya no solo apunta a quien preside este Gobierno, sino también al expresidente Zapatero", ha enfatizado.

No descartan citar a Zapatero en el Senado

Los 'populares' además no descartan citar al expresidente del Gobierno en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, aprovechando su mayoría en el Congreso, según fuentes de la formación.

Por lo pronto, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha avanzado que el Grupo Popular va a solicitar "que se habilite el mes de enero en el Senado para que se puedan seguir los trabajos de la comisión de investigación" del 'caso Koldo'.