Socios y oposición presionan al Gobierno para que tome medidas ante el auge de precios por la guerra en Irán

El Gobierno prepara un plan para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán mientras crece la presión tanto de sus socios parlamentarios como de la oposición para que adopte medidas urgentes que frenen el encarecimiento de la energía y de la cesta de la compra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este martes en una entrevista en eldiario.es que el Ejecutivo utilizará "todos los recursos del Estado" para proteger a los ciudadanos ante el impacto del conflicto y adelantó que el plan en preparación se articulará en torno a dos pilares: medidas socioeconómicas de carácter coyuntural y reformas estructurales.

El Ejecutivo prevé además abrir en los próximos días una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, incluido Vox, y con los agentes sociales para analizar las iniciativas que podrían adoptarse ante el nuevo escenario económico derivado del conflicto en Oriente Medio.

Sánchez evitó detallar las medidas concretas que incluirá el plan, aunque sí apuntó que la experiencia de conflictos como el de Ucrania o el actual en Irán refuerza la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.

Sumar reclama el escudo social

Mientras el Gobierno trabaja en ese paquete de iniciativas, sus socios parlamentarios han elevado la presión para que las medidas lleguen cuanto antes. Desde Sumar han reprochado al ala socialista del Ejecutivo que "llega tarde" a la hora de desplegar un escudo social para amortiguar los efectos del conflicto.

El portavoz adjunto del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, urgió a aprobar una batería de medidas que dé "seguridad y certezas" a familias y empresas, entre ellas un impuesto a las grandes cadenas de supermercados que facturen más de 100 millones de euros para evitar comportamientos abusivos en los precios de los alimentos.

Sumar también plantea medidas como la prohibición de desahucios para familias vulnerables, el tope al precio de la cesta de la compra o la recuperación del impuesto extraordinario a las energéticas. Además, se muestra dispuesto a estudiar una bajada del IVA de productos básicos como la carne o el pescado si se garantiza que esa reducción repercute en el consumidor final.

La formación insiste en que el rechazo el mes pasado de un decreto de medidas sociales en el Congreso (con los votos de PP, Vox y Junts) ha dejado al país sin herramientas que ahora serían útiles para afrontar el impacto económico del conflicto.

La oposición acusa al Ejecutivo de inacción

Las críticas también llegan desde la oposición. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de haber "perdido la oportunidad" de aprobar en el Consejo de Ministros medidas "reales" para contener el aumento del precio de la energía.

Durante un acto en Soria, el líder popular sostuvo que el Ejecutivo "solo tenía que copiar" las propuestas de su partido y lamentó que haya preferido "no hacer nada" ante el alza de los precios vinculada al conflicto.

Feijóo criticó además lo que considera falta de capacidad del Gobierno para afrontar la situación económica y acusó a Sánchez de limitarse a lanzar "eslóganes" en lugar de aplicar medidas concretas que alivien el impacto en los ciudadanos.

Con el encarecimiento de la energía y los alimentos como principal preocupación, el Gobierno afronta ahora el reto de articular un paquete de medidas que logre el respaldo parlamentario suficiente en un Congreso fragmentado y bajo la presión simultánea de socios y oposición para actuar con rapidez.