El Gobierno no concreta el plan de respuesta al impacto de la guerra de Irán: "Decir 'no a la guerra' es la mejor medida"

El Gobierno llama a la "tranquilidad" y asegura que "están preparados" para actuar ante la coyuntura actual. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha lanzado este mensaje en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros porque, según ha explicado, "la situación actual con la guerra de Irán dista de la situación vivida con la de Ucrania".

Aagesen ha recordado que la dependencia de España respecto al suministro que llega a través del estrecho de Ormuz "es de 2% en el caso del gas y del 5% en petróleo". La vicepresidenta tercera ha asegurado que el Gobierno está monitorizando la situación y que "está preparado" para actuar con un plan de respuesta integral con medidas coyunturales y estratégicas.

En este mismo sentido se había pronunciado previamente la ministra portavoz, Elma Saiz, quien ha adelantado que el Gobierno se reunirá con todos los grupos parlamentarios (incluido Vox) y con los agentes sociales para escuchar ideas y "poner en común" las medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá precisamente en el Congreso el próximo 25 de marzo para explicar la posición de España respecto a este conflicto y no se sabe si para explicar las medidas que se vayan a implementar.

Qué medidas aprobará el Gobierno

Durante la comparecencia en rueda de prensa la vicepresidenta Tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no ha concretado qué medidas va a implementar el Gobierno español para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra de Irán, pero ha insistido en que "todas están sobre la mesa" y que habrá diálogo con todos los grupos.

Respecto a la subida de precio del carburante en las gasolineras, Aagesen ha pedido a la CNMC que maximice su labor de supervisión de los precios minoristas en este contexto, que supervise que en las 12.000 gasolineras que existen en España no se produce algún tipo de actuación que no cumpla la normativa, algo que se extiende al funcionamiento de los mercados eléctricos.

Por su parte, la portavoz, Elma Saiz, ha hecho un apunte final para resumir la filosofía del plan del Ejecutivo: "que pare la guerra es la mejor medida para proteger la vida y los bolsillos de la gente, así que decir no a la guerra es la mejor medida".