Las medidas del PP para hacer frente a la inflación: "Con los eslóganes no se pueden pagar las facturas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adopte de inmediato las medidas incluidas en el plan de emergencia energética presentado por el PP para hacer frente a la subida de precios. En un mitin celebrado en Riaza (Segovia), el dirigente popular pidió que el Ejecutivo apruebe en el Consejo de Ministros de este martes una rebaja del IVA de la electricidad y de los carburantes, al considerar que "de eslóganes no se come".

Durante su intervención, Feijóo contrapuso las propuestas económicas del PP con la estrategia del Gobierno. "Nosotros proponemos bajadas de impuestos y ellos proponen eslóganes", afirmó, defendiendo que la diferencia entre ambas posiciones refleja, a su juicio, "la distancia entre una política útil y una política inútil".

El presidente del PP participó en el acto para respaldar al candidato popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuyo programa busca que "el dinero se quede en el bolsillo de las familias". Feijóo insistió en que las medidas fiscales que propone su partido permitirían aliviar el impacto de la inflación en los hogares.

Entre las iniciativas planteadas figura una reducción temporal del IVA aplicado a la electricidad y al gas, que pasaría del 21% al 10% mientras persista la actual situación de altos precios energéticos. Esta medida ya fue aplicada en el pasado tras la invasión rusa de Ucrania, y el PP plantea recuperarla en el contexto actual de encarecimiento de la energía.

El plan también contempla extender esa rebaja fiscal a los derivados del petróleo. No obstante, en este caso sería necesario el visto bueno de la Unión Europea. Si Bruselas rechazara esa posibilidad, los populares proponen aplicar una bonificación extraordinaria en el precio final equivalente al efecto de reducir el IVA del 21% al 10%.

Además de estas medidas, la propuesta del PP incluye duplicar la deducción por hijo en el IRPF y suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% la factura de la luz.

Según los cálculos de la formación, el conjunto de estas medidas permitiría a un hogar medio, compuesto por dos adultos y dos hijos, ahorrar alrededor de 75 euros al mes, lo que supondría cerca de 900 euros al año.

"Con los eslóganes no se come"

Feijóo dedicó parte de su intervención a criticar el uso de lemas políticos por parte del Ejecutivo. "¿Verdad que con los eslóganes no se come? ¿Verdad que con los eslóganes no se llena el depósito del coche? ¿Verdad que con los eslóganes no se pueden pagar las facturas?", preguntó retóricamente a los asistentes, en alusión al lema 'No a la guerra' recuperado por Sánchez ante el conflicto con Irán.

Desde la dirección nacional del PP, fuentes de la formación reclamaron al Gobierno que "pase del relato al BOE" y adopte medidas concretas para frenar el aumento del coste de la vida. A su juicio, si el presidente tuvo tiempo en 24 horas para impulsar un nuevo eslogan político, también podría incluir rebajas fiscales en la reunión del Consejo de Ministros.

En ese sentido, los populares instaron al Ejecutivo a seguir el ejemplo de países como Portugal, Italia o Croacia, que ya han anunciado o estudian aplicar reducciones fiscales sobre el precio de la gasolina.

Feijóo defendió que, en un contexto de inflación y tensiones internacionales, "es injusto que pierdan las familias y gane la recaudación del Gobierno". Por ello, pidió a Sánchez que renuncie a parte de los ingresos fiscales derivados del encarecimiento de la energía para evitar que los ciudadanos tengan que pagar más al repostar.