Los seis bulos que, según el PP, Moncloa está difundiendo tras la condena de Ábalos

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una campaña de "bulos" para desacreditar la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión por su implicación en el caso Koldo.

Durante una comparecencia ante los medios, Muñoz ha sostenido que desde Moncloa, varios ministros y dirigentes socialistas están difundiendo mensajes que, a su juicio, distorsionan el contenido real de la resolución judicial. La dirigente popular ha enumerado seis afirmaciones que considera falsas y que, según ha defendido, quedan desmontadas por la propia sentencia.

"A Ábalos le han caído más años que a un asesino"

Uno de los argumentos que más ha criticado el PP es la comparación entre la condena impuesta a Ábalos y algunas penas por asesinato. Muñoz ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "manipular" al equiparar ambas situaciones.

La portavoz popular ha defendido que los 24 años y 3 meses de prisión impuestos al exministro son el resultado de la suma de nueve delitos distintos, entre ellos organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Por ello, considera engañoso comparar esa condena acumulada con la pena correspondiente a un único delito de asesinato.

"La justicia va contra los socialistas porque es de derechas"

Muñoz también ha rechazado las críticas que atribuyen la sentencia a una supuesta persecución ideológica contra el PSOE.

La dirigente popular ha recordado que la resolución fue aprobada por unanimidad de los siete magistrados que integraban el tribunal y ha subrayado que entre ellos figuran perfiles considerados tanto progresistas como conservadores. Además, ha señalado que algunos de esos jueces participaron en sentencias de otros casos de corrupción como Gürtel o la causa contra Rodrigo Rato.

"Si colaboras con la Justicia, delinquir sale gratis"

Otro de los mensajes que el PP considera falso es que la colaboración con la Justicia permita evitar las consecuencias penales de los delitos cometidos.

Muñoz ha defendido que el Código Penal contempla expresamente atenuantes para quienes colaboran con las investigaciones y ha recordado que el Supremo dedica una parte importante de la sentencia a justificar la aplicación de la atenuante muy cualificada concedida a Víctor de Aldama.

La portavoz popular también ha citado precedentes como el del empresario Alfonso García Pozuelo, condenado en la trama Gürtel, que obtuvo una reducción de pena por colaborar con la Justicia.

"La sentencia se basa en las mentiras de Aldama"

El PP también rechaza la idea de que las condenas dictadas por el Supremo descansen únicamente sobre las declaraciones del empresario.

Según Muñoz, el tribunal solo ha incorporado a los hechos probados aquellas afirmaciones realizadas por Aldama que han podido ser corroboradas mediante pruebas. Por el contrario, sostiene que las acusaciones que no pudieron acreditarse quedaron fuera de la sentencia y no han servido para fundamentar ninguna condena.

"Aldama se libra de pagar 3,7 millones por colaborar con la Justicia"

La dirigente popular ha cuestionado igualmente las críticas dirigidas contra la situación procesal de Aldama tras conocerse la sentencia.

Según ha explicado, los 3,7 millones de euros que se mencionan en el debate público estaban vinculados a la acusación por aprovechamiento de información privilegiada. Muñoz ha recordado que el Supremo absolvió de ese delito no solo a Aldama, sino también a Ábalos y Koldo García.

Por ello, sostiene que la desaparición de esa multa no responde a la colaboración del empresario con la Justicia, sino a que los magistrados concluyeron que ese delito no había quedado acreditado.

"El dinero de Ábalos no ha aparecido"

La última afirmación que el PP considera falsa es la que sostiene que el dinero procedente de la trama nunca fue localizado.

Muñoz ha recordado que la sentencia da por acreditados distintos pagos y contraprestaciones vinculadas al exministro y a su entorno, incluidos los pagos periódicos de 10.000 euros mensuales que aparecen reflejados en los hechos probados.

A juicio de la portavoz popular, el problema no es que el dinero no haya existido o no se haya identificado, sino que habría sido gastado con el paso del tiempo y por eso no aparece actualmente en las cuentas o el patrimonio de los implicados.

La respuesta del PP a las críticas del Gobierno

Con esta batería de argumentos, el PP ha tratado de contrarrestar las críticas lanzadas desde el Gobierno tras conocerse la sentencia del caso Koldo. Los populares sostienen que el fallo del Supremo fue adoptado por unanimidad, que las atenuantes aplicadas a Aldama tienen respaldo legal y precedentes jurisprudenciales y que parte de las críticas vertidas por el Ejecutivo responden a una interpretación interesada del contenido de la resolución judicial.