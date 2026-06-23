La contradictoria reacción del Gobierno: critica que Aldama evite la cárcel, pero defendió el indulto al denunciante de la Gürtel

El PSOE aseguró este lunes que acataba la sentencia del Tribunal Supremo por el caso mascarillas, pero a su vez critica que el Supremo haya suspendido la ejecución de la pena de 4 años y medio de cárcel a Víctor de Aldama por su colaboración al esclarecimiento de los delitos.

Esta decisión no ha gustado al gobierno y las críticas no se hicieron esperar. El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue uno de los primeros en reaccionar a la sentencia y en cuestionar que Aldama evite la cárcel.

"¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y "colaboráis", el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", señalaba el ministro.

La contradicción del Gobierno

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, también criticó esta decisión y aseguró que no se entiende que "el tercero en discordia en esa corruptela salga indemne".

El Gobierno, que ha puesto en duda la decisión del Supremo de atenuar las penas a Aldama, defendió en su día el indulto al denunciante de la Gürtel.

Quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno

En el año 2024, el ministro Félix Bolaños defendió el indulto de José Luis Peñas, un concejal del PP en Majadahonda que en 2007 presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, iniciando la investigación de la trama Gürtel.

De hecho, Bolaños señaló que con el indulto del Gobierno al denunciante de la Gürtel se enviaba un mensaje muy claro: "Quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno".

"La labor de José Luis Peñas fue fundamental para investigar la trama de corrupción Gürtel. El mensaje que enviamos con este real decreto de indulto es un mensaje contundente: quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del gobierno. Quien colabora para perseguir el delito cuenta con el reconocimiento y apoyo del gobierno de España", aseguró Bolaños.

Alsina recuerda el indulto del Gobierno a José Luis Peñas

Alsina ha recordado este momento en su monólogo y ha asegurado que no será hoy cuando escuchemos al ministro de Justicia proclamar con orgullo que había indultado a un delincuente confeso, de nombre José Luis Peñas, porque colaborar con la justicia merecía un premio.

"No será hoy porque el Gobierno no ha dado un solo signo, en estos últimos meses, de querer que ningún imputado se anime a reconocer sus delitos y colaborar con la fiscalía. Que así es como llegamos a la otra interpretación posible de la escocedura del PSOE por lo de Aldama: no es sólo que Ábalos sigue siendo visto como uno de los suyos ligeramente descarriado, un político con sus cosas de político, es que alguien en Ferraz, que es Moncloa (tanto monta, monta tanto) ha entrado en pánico ante la posibilidad de que Santos Cerdán o Julio Martínez tomen nota y asuman que, habiendo tanto mail, tanto dinero en efectivo, tanto volcado de móvil y tanto precontrato firmado de por medio, les interesa empezar a confesar sus pecados a la fiscalía, incluyendo en la confesión, caso de haber existido, que Sánchez no estaba tan a por uvas como él sostiene o que Zapatero era visto por los venezolanos de Plus Ultra como su conseguidor de favores del gobierno porque en efecto lo era. Santos y Julio, Cerdán y Martínez son, hoy, los dos fantasmas que envenenan el sueño de lo que va quedando de la dirigencia sanchista", ha reflexionado Alsina.