El Gobierno pone el foco en la libertad de Aldama tras su colaboración: "¿Sale a cuenta ser corruptor en España?

Este lunes se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Mascarillas. El que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha sido condenado a 24 años y tres meses, mientras que Koldo García, su asesor, a 19 años y 8 meses.

En el caso del empresario Víctor de Aldama, este ha sido sentenciado a 4 años y medio, pero se le ha suspendido la ejecución de la pena debido a su contribución para el esclarecimiento de los delitos. El Supremo ha suspendido su entrada en prisión, lo que ha provocado la indignación por parte del Gobierno.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha lanzado la siguiente pregunta a través de una publicación en la red social X: "¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Sinceramente, cuesta entenderlo". En un mensaje posterior, ha cargado contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ironizando con que no pasa "nada" en su caso.

Tampoco podía faltar a esta cita de acusaciones el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien también ha empleado su cuenta en X para criticar el perfil colaborativo de Aldama en el caso Mascarillas. "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y "colaboráis", el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", señalaba.

También ha indicado que es "todo un ejemplo para la juventud de este país" y ha aprovechado la ocasión para dejar un recado a González Amador: "entre este y el novio…" afirmaba el ministro Puente en otra publicación en la misma red social.

Por parte de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha puesto el foco en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señalando que "el hipócrita de Feijóo da lecciones desde una sede pagada en B", además de afirmar que el PSOE "actuó con contundencia".

Asimismo, volvió a cargar contra los populares preguntándose "a qué espera él -refiriéndose a Feijóo- para hacer lo mismo con Ayuso. La misma corrupción de Ayuso que lo puso en Génova será la que termine con su carrera de eterno aspirante del Gobierno"

En Moncloa creen "en la transparencia, el mérito y la integridad"

Desde Moncloa aseguran que son "un gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ellos".

Por último, han lamentado y condenado "sin matices" unos comportamientos que consideran que "claramente han atentado contra esos principios, y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".