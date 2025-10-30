comisión de investigación

Rufián ironiza con la actuación del PP en el Senado: "La noticia son las gafas de Sánchez"

El portavoz de ERC ridiculiza el interrogatorio de los populares en la comisión del caso Koldo, marcado por las evasivas del presidente del Gobierno y la falta de respuestas concretas.

Junts le recuerda a Sánchez que gracias a ellos es presidente y le afea que llame "circo" a la comisión Koldo

La reacción de Pedro Sánchez a la pregunta de "la banda del Peugeot": "No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo"

Sánchez vuelve a admitir que ha liquidado gastos en efectivo en el PSOE: "Lo veo normal, dentro de los límites legales"

Javier Matiacci

Madrid |

Gabriel Rufián en el Congreso

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ironizado sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. A través de su cuenta de X, el dirigente republicano ha resumido la jornada con un mensaje, como suele hacer, cargado de sarcasmo: "Al PP le ha salido tan bien lo del Senado que la noticia son las gafas de Sánchez".

El comentario se ha producido después de una sesión tensa en la que el jefe del Ejecutivo ha evitado dar respuestas directas a las preguntas del Partido Popular, que ha centrado su interrogatorio en la presunta financiación irregular del PSOE y en la relación de Sánchez con los implicados en la trama de comisiones.

Una sesión bronca

La comparecencia de Sánchez en la Cámara Alta ha estado marcada por las interrupciones constantes, los cruces de reproches y las llamadas al orden del presidente de la comisión, Eloy Suárez. El portavoz del PP, Alejo Miranda, ha pedido en numerosas ocasiones al presidente que respondiera con un simple "sí o no" a cuestiones sobre la financiación socialista, los contratos públicos o el papel de su entorno en los casos investigados.

Sin embargo, Sánchez ha optado por un tono defensivo, negando cualquier implicación y repitiendo hasta una treintena de veces el "no me consta" ante las acusaciones.

La jornada ha comenzado con un clima de tensión, incluso antes del inicio formal del interrogatorio. El propio Sánchez calificó la comisión como "un circo" y "una máquina del barro", lo que ha provocado malestar entre los senadores y un ambiente de enfrentamiento permanente.

Rufián se burla del resultado del PP

El comentario de Rufián sigue la línea de lo que han manifestado dirigentes socialistas que han acusado al PP de degradar la institución del Senado con un uso torticero del mismo, alejado de lo que debe ser una comisión de investigación.

Por eso mismo, el diputado catalán ha comentado con retranca que el único asunto que ha captado la atención no han sido las respuestas de Sánchez ni las acusaciones del PP, sino las gafas que lucía el presidente durante su intervención.

